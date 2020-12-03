ВТБ: воронежцы в «Черную пятницу» потратили в полтора раза больше, чем год назад

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Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество покупок к прошлогодней «Черной пятнице» также выросло в полтора раза (+47%), средний чек при этом остался на уровне 2,3 тыс. рублей.

Больше всего в этот день воронежцы потратили на электронику и бытовую технику – 38 млн рублей, что на 40% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Средний чек в этой категории составил 7 тыс. рублей.

На втором месте по объему покупок оказалась одежда и обувь: на них воронежцы потратили втрое больше, чем в 2019 году – 15 млн рублей. Третьей по популярности категорией стали продовольственные товары на общую сумму почти 13 млн рублей (+16%). При этом потраченные суммы в остальных категориях ретейла оказались ниже уровня прошлого года – на товары для дома, косметику и парфюмерию, автотовары воронежцы потратили меньше, чем в 2019 году.

«В этом году спрос воронежцев на покупки в Черную пятницу по сравнению с прошлым годом увеличился. Реализации отложенного из-за пандемии спроса способствовало снижение цен. Наибольшую динамику роста ожидаемо продемонстрировали бытовая техника и электроника, а также fashion-сегмент: воронежцы готовились к зиме и к новогодним праздникам», - прокомментировал Владимир Пенин, управляющий банка ВТБ в Воронежской области.

Оборот в популярных категориях товаров эту «Черную пятницу» по сравнению с предыдущей пятницей вырос в Воронежской области на 32%, то есть в среднем распродажи стимулировали воронежцев потратить на треть больше, чем обычно. Максимальный эффект от маркетинговых акций наблюдается в категориях электроники, бытовой техники, одежды и обуви, объем продаж которых в регионе в этот день оказался более чем на треть выше, чем неделей ранее.

Многие ретейлеры начали распродажи еще в понедельник, и если сравнить оборот за 23-27 ноября с суммой транзакций за «обычную» неделю 16-20 ноября, можно увидеть 10%-ный рост покупательской активности воронежцев. Максимально объем операций вырос в категории товаров для красоты и здоровья (+124%), где продавцы запустили льготные акции раньше других. В результате в магазинах косметики и парфюмерии воронежцы совершили в полтора раза больше покупок, чем неделей ранее, а средний чек вырос почти вдвое – до 600 рублей. Банк ВТБ (ПАО)