Воронежские власти обсудили с бизнесом и журналистами проблемы общепита

.

Круглый стол по вопросу организации работы общепита в условиях пандемии коронавируса прошел 2 декабря в областном Доме журналистов. В дискуссии приняли участие заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли Алла Осипова, вице-мэр Людмила Бородина, рестораторы, а также представители Роспотребнадзора и общественности. Об этом сообщили в горадминистрации.

Участники дискуссии обсудили важные на сегодняшний день темы для организаций общественного питания – введенные ограничения, работу в вечернее время, возможность кредитования и др. Именно эта сфера оказалась наиболее уязвленной с начала эпидемии ковида.

.

Как отметила Алла Осипова, на региональном уровне власти стараются сохранить возможность предприятиям общепита работать. По статистике в Центральном федеральном округе только Воронежская область не ограничила работу кафе и ресторанов после 23.00 и до 6 часов утра. В остальных регионах в той или иной степени ограничения уже есть.

Со своей стороны, Людмила Бородина напомнила, что несмотря на особое отношение и поддержку со стороны городских властей к этой категории бизнеса, проверки за соблюдением введенных мер, проводятся постоянно. Она отметила, что большинство руководителей предприятий выполняют правила. Но при этом не исключено, что кто-то из посетителей кафе или ресторана не будет против введенных ограничений. А это может повлечь распространение заболеваний.

.

– Тем не менее, если составляется протокол на юридическое лицо, которое ранее добросовестно организовывало свою деятельность, если протокол составляется в первый раз – конечно, с нашей стороны, это будет минимальное вмешательство и нижний порог, предусмотренный законодательством, – поделилась Людмила Викторовна.

Владелец сети кофеен «Perfetto Caffe» Павел Бусыгин признался из опыта ведения бизнеса в других регионах, что в Воронеже власти охотно идут на диалог. Никаких радикальных мер к предпринимателям не принимают.

– Сначала, действительно, предупреждают, рекомендуют что-то исправить, прежде чем штрафовать. В этом плане нам, действительно, повезло. И я хотел бы, чтобы возможность сохранить этот диалог осталась и в дальнейшем, – отметил он.

Все предложения, которые были внесены участниками в рамках дискуссии, систематизируют. Затем обсудят их на заседаниях регионального оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.