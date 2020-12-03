Нововоронеж получил 320 контейнеров для раздельного сбора мусора

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Нововоронеж получил 320 новых контейнеров и 126 урн для школ для раздельного сбора мусора. Их передали администрации города в рамках российско-германского экологического проекта. Договор о передаче емкостей 2 декабря подписали глава представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству в России Юлия Грищенко и директор Фонда поддержки социально-экономического Нововоронежа Эдуард Синюгин. Об этом сообщили в облправительстве.

В 2021 году в Воронежской области стартует пилотный проект по внедрению системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Новоронеж стал первым муниципалитетом, где он начнет воплощаться в жизнь. Контейнеры были закуплены в рамках российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации». Он реализуется с октября 2018 года. Воронежская область активно включилась в работу с весны 2019 года.

Эксперты совместной российско-германской группы проекта скорректировали территориальную схему обращения с отходами, оценили действующие мусорные полигоны, провели консультационную работу с профильными департаментами. В итоге была предложена концепция начала реализации проекта.

В ее основе несколько этапов. Первый из них пройден. Он подразумевал поставку необходимых контейнеров. Теперь, после запуска мусоросортировочного комплекса в Нововоронеже, начнется внедрение двухконтейнерной системы сбора ТКО. Параллельно с этим проведут информационную кампанию, чтобы привлечь к процессу раздельного сбора отходов местных жителей. Затем предстоит организация сортировки отходов на новом мусоросортировочном комплексе.

Подобная система уже работает за рубежом и дает положительные результаты. Региональные власти утверждают, что после Новоронежа ее начнут реализовывать и в других районах области.

Во время интернет-трансляции 1 декабря губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы журналистов и жителей области, рассказал, что следующими муниципалитетами, где появится система раздельного сбора мусора должны стать Рамонский, Семилукский районы. А к лету 2021 года в проект включится Воронеж.