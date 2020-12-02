Председатель воронежской горДумы Владимир Ходырев провел личный прием граждан в онлайн формате

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1 декабря жители областного центра смогли задать вопросы по телефону председателю воронежской горДумы Владимиру Ходыреву. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, общение с горожанами не останавливается. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

Основные вопросы, которые волновали воронежцев, касались вывоза ТКО, оформления документов на участки, установки детской площадки и др.

Жительница многоэтажки № 24а по улице Сосновой микрорайона Сомова Ольга Волошина обратилась за помощью в оформлении придомового земельного участка. Депутат взял вопрос на контроль. Он пояснил, что будет направлено письмо в соответствующий орган.

Также она попросила решить проблему с асфальтированием или отсыпкой среза из асфальтобетона дворовой территории по адресам: ул. Сосновая, д. 24в, между домами 24 и 24а со стороны стадиона школы № 56 и между домами 28а и 28б. А также укладки 250 кв. м асфальтового покрытия во дворе дома № 24, участок предполагается для парковки автомобилей. Парламентарий пояснил, что подготовлено письмо в управу Железнодорожного района о включении в план работ на 2021 год проведения благоустройства.

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Председатель комитета ТОС «Сосновый» Елена Гуменюк подготовила три вопроса. Владимир Ходырев пояснил, что по первому – увеличение вывоза ТКО до двух раз в неделю – подготовлено соответствующее письмо в адрес ОА «Экотехнологии». А также по инициативе депутата обратились в управу Железнодорожного района для решения проблемы отсыпки среза из асфальтобетона грунтовой дороги по переулку Березовый (от Дачного проспекта до ул. Конституции). Необходимо предусмотреть в плане работ на 2021 год выравнивание дороги с использованием среза из асфальтобетона. Третий вопрос касался отлова и стерилизации бродячих собак в микрорайоне.

По просьбе жителя улицы Садовой Сергея Копытина в 2021 году проведут работы по очистке берега озера Любимое от песка, а также установят навес на остановке по ул. Хабаровская, д. 1 (по направлению в микрорайон Сомово). Пассажиры, дожидающиеся городского транспорта, не будут испытывать неудобства в дождливую и снежную погоду.

Елена Магомедова, проживающая на улице 9-е Мая, попросила увеличить количество транспорта на маршруте № 90 и сократить интервалы между движением. Были положительно решены вопросы увеличения общественного транспорта и приобретения подарков для детей с ограниченными возможностями к Новому году.

Елену Гунькину, жительницу дома 4а по переулку Санаторный, волновал вопрос установки детской площадки во дворе. Владимир Ходырев заверил, что объект будет включен в 2021 году в депутатские наказы. А вопрос установки поручней перед входом в подъезды дома по переулку Санаторный, 4 должен быть решен в текущем году или начале 2021 года.

Владимир Ходырев отметил, что работа с наказами и обращениями избирателей ведется ежедневно, несмотря на пандемию коронавируса. И напомнил, что горожане по-прежнему могут задать вопросы депутатам по телефону, написать на обычную и электронную почту городской Думы, а также позвонить в общественную приемную: 222-73-15. Многие обращения и жалобы он, как депутат по избирательному округу №1, рассматривает в случае, если они опубликованы в социальных сетях, геолокация которых привязана к Железнодорожному району.