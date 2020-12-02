Мэрия Воронежа заключила концессионный договор на реконструкцию перехода у ЮВЖД

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Реконструировать подземный переход у Петровского сквера будет компания «Стройплан». Мэрия Воронежа заключила концессионный договор с единственным участником тендера. Об этом сообщили в горадминистрации 2 декабря.

Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Кстенин. Соглашение на концессию перехода, расположенного под перекрестком проспекта Революции и улицы Степана Разина, заключено на 20 лет. Предполагается, что его реконструкция займет два года. Но перекрывать его для пешеходов не планируют.

Инвестор должен будет провести внутренние работы по ремонту на современном уровне, предусмотреть места для павильонов, торговых автоматов и банкоматов. Для безопасности проведут видеонаблюдение как минимум из 10 камер.

В мэрии отметили, что в ходе реконструкции сохранят и реконструируют исторический элемент – мозаичное панно. Его создал еще в 1986 году Эдуард Плотников по заказу ЮВЖД к празднику 1 Мая. Возле него благоустроят свободную зону, чтобы горожанам удобно было рассматривать изображение. Интересный элемент – эмблема Воронежа того времени в окружении строящихся домов и фейерверка привлечет внимание прохожих.

По условиям договора концессии, особое внимание уделят маломобильным гражданам и людям с колясками. Для их удобства установят новое оборудование – на входах и выходах наклонные подъемники и пандусы на лестничных спусках.

Инвестиции в проект составят около 18 млн рублей. Минимальная концессионная плата в бюджет города составит 1,7 млн рублей в год. Доходы концессионер сможет получать от предоставления торговых мест, аудио и визуальной рекламы, и платного туалета.

В Воронеже уже есть успешно реализованные проекты с помощью концессионных соглашений. К примеру, был преображен переход у Цирка. В его реконструкцию было вложено 70 млн частных инвестиций.

В сентябре было заключено соглашение на реконструкцию сгоревшего перехода на Московском проспекте. Сейчас там ведутся подготовительные работы. После разработки проекта в него будет вложено не менее 9 млн рублей.

Переходы на улицах Ворошилова и Димитрова будут ремонтироваться за счет городского бюджета. Но и здесь власти планируют привлечь частных инвесторов, поскольку будет требоваться в дальнейшем их содержать.

– Формат концессии позволяет привести в порядок объект без траты средств бюджета, которые в результате можно направить на решение других городских проблем. При этом имущество остается муниципальным, – подытожил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Фото Пресс-службы мэрии