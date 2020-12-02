Онкополиклинику в Доме Вигеля откроют до конца 2020 года в Воронеже

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В этом году начнет принимать пациентов поликлиника Воронежского областного клинического онкологического диспансера (ВОКОД). Она разместилась в отреставрированном здании объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 году заседал Совет рабочих депутатов» (Дом Вигеля). Учреждение перед открытием, 1 декабря, посетили губернатор Александр Гусев и главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Об этом сообщили в облправительстве.

Новое медучреждение может принимать до 700 человек ежедневно. Ранее его посещали 380 пациентов в день. В связи с ростом заболеваемости в регионе, губернатор принял решение о размещении поликлиники в Доме Вигеля. Это даст возможность оказывать онкологическую помощь амбулаторно большему количеству воронежцев. Работы начались в пустующем объекте в 2018 году. В конце декабря ожидается его открытие. Сейчас оформляются документы на получение лицензии.

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Александр Гусев в ходе визита осмотрел регистратуру и кабинеты – приема специалистов, УЗИ, процедурные, манипуляционную с дневным стационаром на 10 коек. По словам главного врача областного онкологического диспансера Ивана Мошурова, пациенты с помощью информационных терминалов смогут узнать расписание специалистов и записаться на прием. В поликлинике работает колл-центр, а все кабинеты врачей оснащены компьютерами.

Для маломобильных пациентов предусмотрен лифт, пандусы, широкие дверные проемы. Удобно расположены диагностические и процедурные кабинеты – не надо бегать по этажам.

Иван Мошуров пояснил, что сейчас на учете в онкологическом диспансере состоит более 72 тысяч человек. Ежегодно в регионе регистрируется около 10 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Для оказания медпомощи создана трехуровневая система, в которую входят медорганизации, оказывающие первичную помощь, межрайонные кабинеты и 2 центра амбулаторной онкологической помощи, областные специализированные учреждения.

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что новая поликлиника – современный медицинский центр с оригинальными планировками . Он поблагодарил губернатора и его команду за интересное решение в плане реставрации старого здания и участия в здравоохранении.

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Александр Гусев подчеркнул, что в области продолжат развитие объектов медицинского назначения.

– Безусловно, мы будем в ближайшие годы продолжать проекты, связанные с развитием амбулаторного звена, первичной медицинской помощи, направления сердечно-сосудистых заболеваний, и, конечно, все наши проекты онкологической сферы завершим, – отметил глава региона.

Он передал слова поздравления куратора объекта – заместителя председателя Совета Федерации РФ Галины Кареловой.

Обсудили и ход строительства в регионе других объектов здравоохранения. В частности, в 2020 году началось возведение хирургического корпуса ВОКОД на 340 коек с автостоянкой на 299 машиномест в рамках нацпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев (компания выступает подрядчиком) рассказал, что к апрелю 2021 года планируется завершить монтажные работы по подземной парковке. К сентябрю основной корпус будет сдан и рабочие начнут отделку. По контракту, строительство нового корпуса закончится в 2023 году.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области