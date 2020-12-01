Работники Нововоронежской АЭС написали географический диктант

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Свои знания по географии решили проверить 59 нововоронежских атомщиков.

Из-за действия ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией, на Нововоронежской АЭС была организована онлайн- площадка. Все желающие могли заранее зарегистрироваться, получить ссылку и написать диктант 29 ноября дистанционно, не выходя из дома. В акции принял участие и оперативный персонал НВ АЭС – операторы блочных щитов и пунктов управления, которые сейчас находятся в изоляции в санатории-профилактории НВ АЭС «Энергетик».

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Диктант состоял из сорока вопросов. Большинство заданий были составлены игроком интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладателем «Хрустальной совы» Ровшаном Аскеровым, а также обычными людьми. Так, на диктанте прозвучал вопрос от нашей землячки, жительницы г. Воронежа Татьяны Поздняковой о городе-порте, который был основан императором Николаем II в годы Первой мировой войны для доставки военных грузов от союзников через Северный Ледовитый океан.

После написания географического диктанта каждый работник Нововоронежской АЭС получит именное электронное свидетельство об участии в акции за подписью директора НВ АЭС Владимира Поварова. Узнать свои результаты можно будет после 15 января.

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Еще одним пунктом проведения диктанта в г. Нововоронеже стала школа №2, где была организована закрытая очная площадка. Часть школьников (28 человек) его писали очно, часть (22 человека) - к акции присоединились дистанционно.

Тем, кто еще желает проверить свои знания по географии, организаторы предлагают принять участие в онлайн-версии географического диктанта, которая будет доступна на официальном сайте до 6 декабря https://dic.rgo.ru/.

Масштабная международная просветительская акция проводится Русским географическим обществом в шестой раз. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, для участия в диктанте зарегистрировались 6 450 площадок в России и 111 зарубежных государствах. Это рекорд за все время проекта.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС