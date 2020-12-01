В Воронежской области добровольцы привозят продукты и лекарства пожилым людям

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На прошлой неделе к пожилым жителям хутора Перещепное Богучарского района приехали добровольцы - они привезли продуктовые наборы всем, кто находится на самоизоляции. Волонтерский отряд появился в районе по инициативе депутата Воронежской областной Думы, члена фракции «Единой России» Александра Пешикова. Начиная с первой волны пандемии коронавируса, добровольцы помогают местным жителям, а также медицинским и социальным учреждениям.

- Мы стараемся помочь людям сохранить свое здоровье, а возможно и жизни, используем любую возможность поддержать тех, кому сложно в нынешней ситуации. Помощь оказываем не только гражданам, но и медикам и социальным работникам,- комментирует Александр Пешиков.

Во время второй волны коронавирусной инфекции работа волонтерского отряда усилилась: все чаще нужно развозить продукты и лекарства богучарцам пожилого возраста. Александр Пешиков также предоставляет транспорт, чтобы помощь сельчанам была оперативной.

- Спасибо большое волонтерам и депутату за доброту, за беспокойство о нас. Очень приятно, когда тебе помогают. Для нас - пожилых - это огромное подспорье, - выразила слова благодарности жительница хутора Перещепное Галина Ивановна.