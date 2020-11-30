Где в Воронеже появятся новые светофоры для пешеходов и транспорта

Список мест может расшириться по итогам года. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Несколько пешеходных и транспортных светофоров установили в Воронеже в этом году, чтобы повысить безопасность движения и снизить количество ДТП. Как рассказал в студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж 97.7 FM) заместитель руководителя городского управления дорожного хозяйства Иван Силеверстов новые объекты, регулирующие действия пешеходов, появились на улице Антонова-Овсеенко, 41, Ленинском проспект, 129, Бульваре Победы, 25 и на Ворошилова, 19.

- И пешеходными, и транспортными светофорами оборудовали еще один опасный перекресток, где неоднократно происходили аварии, в том числе и с летальным исходом. Казалось бы, улицы не такие крупные – пересечение Фридриха Энгельса и Красноармейской, но там недостаточная видимость, и как следствие – большое количество ДТП. Оборудование уже установлено, подключено и введено в систему общей координации, - пояснил Иван Силеверстов.

В стадии установки светофоры на перекрестке улицы Менделеева и автодороги вдоль реки песчанки на Левом берегу, а также на пешеходном переходе за памятником Славы в районе дома №93. На этой нерегулируемой «зебре» очень часто происходят аварии. Объекты должны заработать до конца года.

Администрация города продолжит подобную работу и в 2021-м. В планах установить пешеходный и транспортный светофор на перекрестке улиц Беговой и Новгородской. Для автомобилей появится «регулировщик» на пересечении Острогожской с Дальними садами. На перекресте улиц 45-й Стрелковой Дивизии с 303-й Стрелковой Дивизии оборудуют светофоры и для транспорта, и для пешеходов. Также обезопасят нерегулируемую «зебру» на Арбатской, 60.

Список мест неокончательный. Пока чиновники изучили места концентрации ДТП за 10 месяцев 2020-го, по итогам всего года могут добавиться новые точки.