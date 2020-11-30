«Семейный чат – прекрасный способ объединить людей из разных поколений»

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О том, как растет потребление интернета, и за счет чего можно экономить на связи, рассказала директор Воронежского отделения Билайн Ирина Кузьмина.

- В этом году Билайн в регионе завершает большой проект по развитию сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет. Что изменилось для в ваших абонентов?

- По сравнению с началом 2020 года скорость мобильного интернета выросла в 2-3 раза, в зависимости от населенного пункта. Да, в этом году мы много строили, новые базовые станции появились в Воронеже и 17 районах области (Лискинском, Павловском, Ольховском, Рамонском, Грибановском, Кантемировском, Богучарском и других). Сеть 4G стала больше, увеличилась ее емкость, а это значит, что наша инфраструктура готова к возрастающим нагрузкам, когда все больше людей учатся или работают дистанционно. За год потребление мобильного интернета жителями региона в сети Билайн выросло более чем в 1,5 раза.

- Как выбираются места для новых базовых станций?

- Мы постоянно контактируем со своими клиентами, например, в салонах связи, при обращении в колл-центр. Используем все возможные каналы, чтобы понять, где необходимо улучшить качество связи. Анализируем пожелания жителей области и на этой основе планируем развитие сети. Кстати, в этом году на эти цели мы потратили в 5 раз больше средств, чем в прошлом году. Воронеж развивается, появляются новые жилые массивы, и мы стараемся делать так, чтобы везде был надежный интернет. Для наших абонентов важно пользоваться мобильным интернетом постоянно, даже когда они посещают магазины или торговые центры. Мы и эту потребность учли при строительстве. Кроме того, в следующем году продолжим закрывать «белые пятна» на карте области.

- Сейчас многие воронежцы стали больше задумываться о том, как и на чем можно сэкономить. Как Билайн реагирует на эту реальность?

-- Недавно мы запустили уникальный продукт «Связь Z» без абонентской платы, с бессрочными пакетами минут и интернета, предложив новый подход к формированию расходов на связь, на основе осознанного потребления. Думаю, этот тренд в ближайшее время будет особенно актуален.

Без переплат покупать только тот объем минут и интернета, которые нужны именно вам, – такой подход наши абоненты уже активно поддержали. Кстати, последние исследования потребительского поведения показывают, что жители регионов во время пандемии готовы экономить на развлечениях, путешествиях, походах в рестораны, но связь и интернет при планировании бюджета относят к самым главным, «защищенным» статьям расходов (наряду с продуктами, лекарствами и услугами ЖКХ). Телеком услуги стали базовым, и мы готовы помочь сделать их потребление сбалансированным, чтобы не приходилось переплачивать за ненужное.

- В пандемию многим не хватает общения. Каким образом, на ваш взгляд, можно компенсировать эту нехватку?

- Конечно, живое общение ничего не заменит. Но если мы вынуждены ограничить свои контакты, то стоит подумать над новыми способами общения. Например, семейный чат в мессенджере – прекрасный способ объединить представителей разных поколений. Мы видим, что уровень «диджитализации» абонентов старшего возраста растет: за год средний интернет-трафик на одного пользователя старше 60 лет увеличился вдовое, а трафик на сервисы для знакомств у этой аудитории вырос на 70%! Для того, чтобы помочь общению, Билайн примет участие в разработке новой платформы Older для знакомств пользователей 60+. Смартфоны с мобильным интернетом для них уже давно не диковинка. Кстати, если вы попросите вашего ребенка помочь бабушке завести себе аккаунт в соцсетях, то это будет еще одним хорошим поводом для их более тесного общения.

Эмма Щукина