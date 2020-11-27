На отключенном от сети энергоблоке Нововоронежской АЭС обнаружили дефект

Блок 26 ноября в 17:10 был автоматически отключен от сети Фото: Росэнергоатом

Автоматическое отключение от сети энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) произошло из-за нарушения в работе одного из элементов электротехнического оборудования. Дефект выявлен и уже устранен. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.

- В ближайшее время ожидается подъем мощности энергоблока и его включение в единую энергосистему России, - подчеркнули атомщики.

26 ноября на энергоблоке № 7 НВ АЭС сработал датчик превышения давления во втором контуре. Блок в 17:10 был автоматически отключен от сети. Ранее мы сообщали, что радиационный фон на Нововоронежской станции и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений.

Разрешение на эксплуатацию энергоблока №7 новейшего поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 выдала 31 октября 2019 года Госкорпорация «Росатом».