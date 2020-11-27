«РВК-Воронеж» встречает календарную зиму в полной готовности

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За время ремонтной кампании «РВК-Воронеж» провел перекладку 2,4 км водопроводных и 1,9 км канализационных сетей. Специалисты предприятия провели ремонт 619 водопроводных и 1111 канализационных колодцев. Заменено 1,3 тыс. и отремонтировано 13,2 тыс. единиц технологического оборудования.

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Совместно с представителями пожарной охраны проведена обязательная проверка пожарных гидрантов, расположенных на территории областного центра. Специалисты подтвердили исправность более 3 тысяч гидрантов, находящихся на балансе предприятия.

К работе в условиях пониженных температур полностью подготовлены котельные, где завершен текущий ремонт оборудования, в том числе, газового, поверены контрольно-измерительные приборы. Автотранспортная и специализированная техника прошла необходимый техосмотр, подготовлены к работе аварийные машины. Бригады слесарей полностью укомплектованы спецодеждой для работы в условиях зимы.

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Акт готовности предприятия подписан специально созданной комиссией, под руководством главного инженера Сергея Тишанинова и направлен в Министерство строительства и ЖКХ России.