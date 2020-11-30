В Воронеже скончался депутат областной Думы Виталий Круглик

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Виталий Владимирович родился 21 января 1958 года в селе Руди Дондушенского района Республики Молдова.

Окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова. Получил специальность – инженер-электромеханик. Трудовую деятельность начал электромехаником на предприятии в г. Кандалакша Мурманской области. С 1985 года работал на предприятиях Республики Молдова. С 2009 года был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОДИМЕКС-Сахар» (Воронежская область). В 2018 году Указом Президента Российской Федерации Виталий Владимирович Круглик за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Виталий Владимирович был талантливым руководителем, настоящим патриотом своей страны. Его всегда отличали активная гражданская позиция, искренняя забота о людях, государственный подход к делу. Депутатский корпус Воронежской областной Думы выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича. Светлая память о Виталии Владимировиче сохранится в наших сердцах.

Председатель Воронежской областной Думы В.И. Нетёсов, депутатский корпус Воронежской областной Думы