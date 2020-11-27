Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков: «Нельзя возродить обновленное социалистическое общество, не владея наследием Энгельса»

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Фридрих Энгельс был не просто другом и соратником Карла Маркса. Он внёс такой вклад в общественные науки, который поставил его на один уровень с автором «Капитала». Сам Энгельс скромно отводил себе роль второй скрипки в их тандеме с Марксом. Тем не менее, Энгельс был равновеликим с Марксом творцом, которому удалось создать целый ряд теоретических шедевров.

Энгельс первым в молодости обратил внимание на значение экономических отношений в обществе. Начавшееся в 40-е гг. ХIХ в. сотрудничество с Марксом уже в 1845 г. приводит в их совместной работе «Святое семейство» к выводу об определяющей роли народных масс в истории. А в 1845-46 г. Маркс и Энгельс пишут первое зрелое произведение марксизма – «Немецкую идеологию», в которой формулируют основы материалистического понимания истории.

Даже обществоведы раннего советского марксизма, вроде бы исходя из постулата о первичности материи, не понимали до конца, что в человеке главным является не сознание, а его материально-предметное бытие. У Ленина есть фраза о том, что спустя полвека никто не понял «Капитала». Он написал эти слова незадолго до Октябрьской революции. К сожалению, и после Ленина 70-летняя история советского марксизма была во многом только приближением к Марксу и Энгельсу.

Энгельс был на одном уровне с Марксом, тогда как их последователи – Каутский, Плеханов и др. – скатились до оппортунизма II Интернационала, упрощая глубину мысли основоположников марксизма.

Открыв в «Немецкой идеологии» материалистическое понимание истории, Маркс и Энгельс пишут «Манифест Коммунистической партии» - брошюру, которая, по словам Ленина, стоит целых томов. Идея коммунистического преобразования мира закономерно вытекала из материалистического понимания истории. Производительные силы, развиваясь, неизбежно на определенной исторической стадии требуют общественной формы собственности. Энгельс вместе с Марксом стал основоположником научного социализма.

Важнейшей теоретической заслугой Энгельса стало издание им второго и третьего томов «Капитала» и «Теорий прибавочной стоимости», составивших четвёртый том. Это мог сделать только Энгельс! «Капитал» настолько сложное произведение, что как только вышли 2-й и 3-й тома, буржуазные вульгарные экономисты увидели в них противоречие с первым томом: ведь в 3-м томе утверждается, что прибыль - плод всего капитала, и постоянного, и переменного, тогда как в 1-м томе прибавочная стоимость выводилась из переменного капитала. На самом деле, никакого противоречия в этом нет. Прибыль – превращённая форма прибавочной стоимости. Отношения наемного труда и капитала развиваются от простого к сложному, и эксплуатация принимает закамуфлированный вид прибыли.

Капитал развивается и логически, и исторически. Ленин, как никто другой после Маркса и Энгельса, понимал диалектику капитала, охарактеризовав империализм как вторую историческую фазу, когда капиталистические субъекты превращаются в монополии. Сегодня же мы имеем дело с глобальным капиталом и транснациональными корпорациями, превратившими планету в единый рынок.

Даже если бы Энгельс издал после смерти Маркса только 2-4-й тома «Капитала», он был бы равновелик своему великому другу. Однако Фридрих Энгельс написал ряд гениальных произведений по тем вопросам, до которых не доходили руки Маркса. Он создал первую энциклопедию марксизма, написав «Анти-Дюринг», в котором дал жёсткую отповедь ниспровергателю материалистической диалектики, материалистического понимания истории и теории прибавочной стоимости.

Дюринг, не понимая материалистического понимания истории, выводил хозяйственные связи из политических, объясняя насилием отношения неравенства. Энгельс издевался над выводом Дюринга, что «форма политических отношений есть исторически фундаментальное, хозяйственные же связи представляют собой только следствие или частный случай, и потому всегда являются фактами второго порядка». Ленин рассматривал «Анти-Дюринг» как настольную книгу всякого сознательного рабочего.

Фридрих Энгельс много сделал для распространения диалектического материализма в естествознании. Его «Диалектика природы» была блестящей иллюстрацией материалистической диалектики на материале естественных наук. Он дал классическое понятие об основных формах движения материи, которое и сегодня не утратило своего значения. Его характеристика метафизического метода мышления (да – да, нет – нет, а что сверх того – то от лукавого) имеет огромное значение и для современных коммунистов. Так, например, рассматривать сегодняшнюю буржуазную Реставрацию в России только как процесс, субъективно навязанный стране, вызванный усилиями Запада и предательством руководителей СССР и Коммунистической партии, значит быть и не материалистом, и не диалектиком.

В «Диалектике природы» содержится замечательный фрагмент, распространяющий материалистическое понимание истории на процесс происхождения человека – «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». Сегодня, когда даже коммунисты готовы порассуждать над вопросом, на какой день душа умершего человека переносится на небеса, научный подход Энгельса к вопросу о происхождении человека имеет первостепенное значение. Любопытно, что современная наука, например, логопедия, исходит из знгельсовского понимания происхождения психики человека из материально-предметной деятельности.

С этих же позиций Энгельс рассматривает происхождение семьи, частной собственности и государства. Для буржуазного сознания, как писали Маркс и Энгельс еще в «Манифесте Коммунистической партии», семья, налоги и бог = три главных фетиша. На самом деле семья – историческое образование, эволюционировавшее вместе со способом производства от группового брака до парной и патриархальной семьи. Развитие разделения труда – главный фактор возникновения моногамной семьи, частной собственности и государства.

Еще один шедевр создал Энгельс в 1886 г. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» он дает классическую формулировку основного вопроса философии. Отношение материи к сознанию – главная проблема всей мировой философии, изучающей всеобщие законы. Если старый домарксистский материализм был метафизическим, недиалектическим, а диалектику развивал идеализм, то с середины ХIХ века материализм, распространённый на общественные явления, дорос до диалектики.

Марксизм в философии совершил то, что никому никогда не удавалось. Материализм стал диалектическим. Именно диалектический материализм способен вывести нематериальное (идеальное) сознание из особой социальной материи (материальной деятельности и материальных отношений людей). На этом пути советская психология достигла замечательных успехов (например, была создана теория поэтапного формирования умственных действий).

Знаменательно, что как раз между 200-летними юбилеями Карла Марса и Фридриха Энгельса на воронежском Доме книги был восстановлен барельеф с их изображением вместе с Владимиром Ильичем Лениным. Сегодня становится очевидным, что подлинное возрождение нашей Родины может быть только социалистическим.

Нельзя возродить обновлённое социалистическое общество, не владея наследием Фридриха Энгельса. Его имя по праву стоит рядом с именем Карла Маркса.

С.И. Рудаков,

первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,

доктор философских наук, профессор