Нововоронежская АЭС в год 75-летия атомной промышленности выработает более 26 млрд кВтч электроэнергии

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Сейчас атомная электростанция уже выработала 23,6 млрд кВтч. Об этом на пресс-конференции с региональными СМИ сообщил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

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Этот год для НВ АЭС прошел под знаком 75-летия атомной промышленности. К юбилею нововоронежские атомщики выпустили книгу «Системы безопасности АЭС-2006». В ней собрана уникальная информация, полученная эксплуатационным персоналом в ходе пуска инновационных энергоблоков поколения «3+». Книга написана простым и понятным языком и представляет большую пользу для студентов, российских специалистов, а также зарубежных атомщиков, которые активно интересуются проектами Госкорпорации «Росатом» по строительству АЭС с ВВЭР-1200.

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В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции руководство Нововоронежской АЭС сделало все возможное для обеспечения безопасности своих работников. Оперативный персонал блочных щитов и блочных пунктов управления находится в изоляции в санатории-профилактории «Энергетик» НВ АЭС.

На базе Клинической больницы №33 г. Нововоронежа при поддержке Концерна «Росэнергоатом» и Нововоронежской АЭС заработала новая ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Атомщики оказали помощь в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом, в организации резервного коечного фонда (60 коек) для больных ковидом, ремонте аппаратов КТ и МРТ. Выделено 6 млн рублей на приобретение машин скорой помощи.

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В течение 2020 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области продолжилось строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном «АтомАрена». Ввод обьекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС