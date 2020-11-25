Лебедю, который замерзал на озере под Воронежем, кто-то прострелил крыло

фото Центра охраны животных "Наша природа"

Несколько дней воронежцы с тревогой следили за судьбой двух лебедей, замерзающих на озере Лесное в поселке Бор Рамонского района. Одна из птиц не смогла летать, вторая осталась по зову лебединой верности, чтобы разделить ее судьбу. Орнитологи Воронежского заповедника предположили, что у птицы деформированное из-за неправильного питания крыло. Однако все оказалось куда печальнее.

Как рассказали волонтеры из Центра охраны животных «Наша природа», по многочисленным обращениям воронежцев, они отправились на озеро, чтобы осмотреть птицу, которая осталась в одиночестве вмерзшей в лед. Но, как только попытались приблизиться к лебедю по тонкому льду, птица вырвалась из плена сбежала от ловцов, волоча поврежденное крыло. Поймать ее не удалось, и зоологи отправились домой ни с чем. А пока ждали развития событий, подготовили обращения к чиновникам для получения разрешения на изъятие птицы, занесенной в Красную книгу Воронежской области, из естественной среды.

- Полностью замёрзший водоём уже является поводом для того, чтобы забрать неулетевшего лебедя, поскольку в такой ситуации он не может себя прокормить, и на льду станет лёгкой добычей для бродячих собак или других хищников. Но стоит напомнить, что пос. Бор расположен на особо охраняемой территории, где крайне нежелательно вмешиваться в естественный ход событий, а лебедь-шипун включен в Красную книгу Воронежской области, и перемещение животного без разрешения повлечёт привлечение к ответственности.

Однако утром 23 ноября волонтеры обнаружили у себя на пороге картонную коробку, в которой был лебедь-шипун.

- Подозреваем, что тот самый, так как жалобы из того района прекратились, а травмы у птицы были очень похожи, - рассказали зоологии.

Когда птице сделали рентген, то на снимке увидели застрявшую в мягких тканях пулю от пневматического оружия. Теперь ее надо извлечь, а потом с помощью Росприроднадзора искать для птицы место, где она сможет жить дальше.