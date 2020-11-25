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Воронежцы о ремонте сталинки с «триумфальной» аркой: «Рады, что реконструкцию исторической лепнины доверили опытному скульптору»

«Комсомолка» узнала, как восстанавливали дом с фруктовыми вазами на улице Феоктистова
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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"Триумфальная" арка дома на улице Феоктистова

"Триумфальная" арка дома на улице Феоктистова

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Каменные вазы с фруктами, венчающие арку на улице Феоктистова, знакомы и дороги коренным воронежцам, и вызывают восхищение у гостей города, прогуливающихся по улицам центра. «Триумфальная» арка – архитектурный ансамбль с пятиэтажным зданием, выполненным в стиле сталинского ампира – домом №6. Но в последние годы штукатурка на воротах облупилась, а украшения сильно обветшали и вызывали скорее грусть, чем восхищение. Тем большей была радость горожан, когда летом этого года начался ремонт фасада сталинки: все дома, выходящие на парк «Орленок», решили привести в порядок вместе с его реконструкцией.

Барельефы с советский символикой

Барельефы с советский символикой

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«КОРОЕД» ОТВЕРГЛИ СРАЗУ

- О грядущем ремонте я узнал прошлой зимой, - рассказал «Комсомолке» Владимир, старший по дому. – Сразу изучил проект и увидел, что Фонд капремонта выделяет деньги только на дом, а планов по восстановлению арки нет, - рассказал. – Тогда я пошел на прием в главе управы Центрального района. Инна Шеина рассказала, что есть идея восстановить ворота силами волонтеров. Нас этот вариант не устроил. Раз уж ремонтировать дом, то и арку – вместе с ним!

Владимир признается, что отстаивая интересы жильцов, обошел кабинеты многих чиновников городского и областного уровня. А за рабочими и прорабом так и вовсе ходил по пятам:

- Сначала нам предлагали отбить до кирпича штукатурку и сделать ее заново. Но за 70 лет «родная» штукатурка на доме практически нигде не растрескалась и сохранилась хорошо. Зачем ее отбивать? И эту очевидную мысль я долго доказывал чиновникам и прорабу, дошел аж до руководства области! Затем нам предложили покрыть фасад «короедом». Я видел дома, сделанные таким образом. В покрытие набилась грязь, уже через два года после ремонта дома смотрятся старыми и неопрятными. Мы наотрез отказались от этой технологии и попросили просто покрасить фасад краской.

Но предложенная инженером палитра красок повергла жильцов дома в тоску. Глинистые, грязно-коричневые, цементные цвета.

- Я поинтересовался: а есть у вас светло-зеленые, салатовые, розовые, ну, или голубые колеры? – говорит Владимир. - Отвечают: нет, только такие. В итоге мы получили невзрачный, темный, «грязный» фасад.

Жидкий гипс заливают в силиконовую форму

Жидкий гипс заливают в силиконовую форму

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРЕДЛАГАЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «АРХИТЕКТУРНЫХ ИЗЛИШЕСТВ»

Не менее драматичной оказалась и история реставрации арки. Фонд капремонта поначалу наотрез отказывался включать ее в смету, мотивируя тем, что занимается ремонтом только домов. Тогда жильцы предоставили кадастровые карты и доказали чиновникам, что по документам арка является единым целым с домом и включена в общий участок.

- Оценив состояние арки, подрядчик предложил оштукатурить стены, подмазать растрескавшиеся вазы и покрасить лепнину. Или вовсе избавиться от «архитектурных излишеств». Речи о реставрации декоративных элементов не было, - признается Владимир. – И снова я пошел по чиновничьим кабинетам, на этот раз «выбивать» реставрацию украшений, доказывая, что они представляют ценность с точки зрения исторического облика улицы. Большую помощь в этом нам оказали краеведы-общественники и лично Ольга Рудева.

Барельеф на фасад дома

Барельеф на фасад дома

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЭЛЕМЕНТЫ СТАЛИ БОЛЕЕ ВОЗДУШНЫМИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ

В импровизированной мастерской в подвале пятиэтажки, где отливают декоративные элементы для дома, - клубы гипсовой пыли. Работа здесь не останавливается даже в воскресенье. Скульптор Олег-Марк Дехтярь и его ученик Роман Ершов изготавливают из гипса барельефы с исторической символикой, вазы, фрукты, цветы и орнамент.

- Старые лепнины были выполнены из бетона и арматуры с защитным слоем. Но в 90-е годы старую краску содрали и покрасили вазы акрилом. После этого бетон, который, вообще-то, долговечный материал, начал крошиться, - рассказал «Комсомолке» Олег-Марк. – Мы смогли только снять с исходников слепки, чтобы изготовить копии.

Ну, или почти копии. Скульптор признался, что в процессе восстановления дорабатывает многие утраченные фрагменты и прорисовывает детали. Грубая бетонная отливка и в сравнение не идет с легкими и тонкими гипсовыми формами.

- Я добавил отрицательных углов, что сделало изображения более объемными с множеством теней, - поделился с нами Олег-Марк. – Прорисовал мелкие детали, благодаря которым лепнина стала более выразительной и воздушной.

Было - стало. Найдете отличия?

Было - стало. Найдете отличия?

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Например, если посмотреть на старые фото, то раньше вазоны стояли по углам арки на прямоугольных основаниях, напоминая на «тазики». Раставратор поставил их на изящные ножки, и композиция получила совершенно иное настроение.

Конечно, мы поинтересовались у мастера, насколько долговечным будет гипс, не разрушат ли его дождь и мороз.

- Лет сто простоит! – говорит Олег-Марк. – Пока не растворится эпоксидная смола, которой будет покрыто. Гипс вообще-то прочный материал. Один минус – изделия из него тяжелые. Сейчас подобные вещи отливают из пенокерамики, но ее стоимость в десять раз выше.

КОГДА ЭПИДЕМИЯ «ПОМОГЛА»

Дверь в мастерскую не закрывается. Сюда частенько заглядывают жильцы дома: интересуются, как идет работа, делятся своими мыслями и предложениями. Говорят, результатом очень довольны.

- Нам, если так можно сказать, повезло, что из-за эпидемии Олег-Марк не поехал в Москву, где должен был летом работать на реставрации, а остался в Воронеже, - рассказали жильцы дома. – И очень рады, что восстановление лепнины дома доверили опытному скульптору.

Гипс сохнет очень быстро. Уже через час можно вынимать из формы

Гипс сохнет очень быстро. Уже через час можно вынимать из формы

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сейчас большинство гипсовых красот, в том числе и на фасаде сталинки, – уже на месте. Завершается отливка последних элементов арки. Тяжелые гипсовые конструкции под контролем скульптора рабочие установят на ворота и закрепят с помощью дюбелей.

- Мы же воронежцы. И нам небезразлично, как будет выглядеть город, где нам жить. А за рабочими-азиатами глаз да глаз. Но зато теперь они знают о существовании строительного уровня и угольника, - смеется Дехтярь.

ЗНАЙ

Улица победителей

Дом №6 стоит на месте бывшего здания Михайловского кадетского корпуса и даже – на его фундаменте. Дело в том, что у взорванного во время Великой Отечественной войны строения отлично сохранился цокольный этаж. На нем и возвели жилой дом.

В 1950-е годы по проекту архитектора Руднева на месте помещений кадетского корпуса и нескольких помещичьих усадьб начали строить улицу Мира – от железнодорожного вокзала к зданию обкома партии. Улица с говорящим названием должна была стать символом победы, триумфа и мира. Поэтому и все дома здесь выполнены в стиле сталинский ампир, объединившем в себе роскошь, помпезность, величественность и монументальность.

Для сталинского ампира характерно использование архитектурных ордеров с четкими пропорциями и обильным декором. Советская символика, рабочие и колхозники, военные были главными героями барельефов и мозаик. Фасад дома по нечётной стороне щедро украшен лепным декором и барельефами – яблоками, виноградом, серпами и молотами, вазонами. Декоративная лепнина украшает арку и изнутри. А вот фасад по чётной стороне, напротив, лишен декора и имеет аскетичную арку. Дело в том, что дом достраивали после постановления 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое положило конец сталинскому ампиру.

ОФИЦИАЛЬНО:

Фонд капремонта Воронежской области: «Цвета фасадов утверждены главным архитектором города»

- Фасадным работам на этом доме уделяется особое внимание, - рассказали «Комсомолке» в ФКР Воронежской области. - Несмотря на то, что здание не является объектом культурного наследия, оно имеет историческую ценность и расположено на одной из видовых улиц Воронежа. Дом богато украшен различными архитектурными элементами. Капитальный ремонт фасада позволяет не только восстановить утраченные за годы эксплуатации элементы декора, но и обновить сохранившиеся, выделить их визуально и сделать более выразительными.

Исторический облик этого и других видовых зданий будет гарантированно сохранен. В соответствии с техническим заданием Фонда капремонта проектировщики при подготовке проектов капитального ремонта фасадов руководствуются паспортами фасадов, утвержденными управлением главного архитектора Воронежа. В этих документах подробно прописаны все колористические решения – вплоть до оттенков того или иного цвета, в который могут быть выкрашены стены и элементы архитектурного декора.

Выполняя строительно-монтажные работы, подрядные организации действуют строго по проекту, согласованному с главной архитектурной службой Воронежа. В связи с этим результат капремонта фасада дома №6 по ул. Феоктистова, как и фасадов других видовых зданий, будет соответствовать тем колористическим решениям, которые разработаны для них профессиональными воронежскими архитекторами, а сами отремонтированные дома станут украшением центральной части нашего города.

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