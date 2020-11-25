Воронежцы о ремонте сталинки с «триумфальной» аркой: «Рады, что реконструкцию исторической лепнины доверили опытному скульптору»

"Триумфальная" арка дома на улице Феоктистова Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Каменные вазы с фруктами, венчающие арку на улице Феоктистова, знакомы и дороги коренным воронежцам, и вызывают восхищение у гостей города, прогуливающихся по улицам центра. «Триумфальная» арка – архитектурный ансамбль с пятиэтажным зданием, выполненным в стиле сталинского ампира – домом №6. Но в последние годы штукатурка на воротах облупилась, а украшения сильно обветшали и вызывали скорее грусть, чем восхищение. Тем большей была радость горожан, когда летом этого года начался ремонт фасада сталинки: все дома, выходящие на парк «Орленок», решили привести в порядок вместе с его реконструкцией.

Барельефы с советский символикой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«КОРОЕД» ОТВЕРГЛИ СРАЗУ

- О грядущем ремонте я узнал прошлой зимой, - рассказал «Комсомолке» Владимир, старший по дому. – Сразу изучил проект и увидел, что Фонд капремонта выделяет деньги только на дом, а планов по восстановлению арки нет, - рассказал. – Тогда я пошел на прием в главе управы Центрального района. Инна Шеина рассказала, что есть идея восстановить ворота силами волонтеров. Нас этот вариант не устроил. Раз уж ремонтировать дом, то и арку – вместе с ним!

Владимир признается, что отстаивая интересы жильцов, обошел кабинеты многих чиновников городского и областного уровня. А за рабочими и прорабом так и вовсе ходил по пятам:

- Сначала нам предлагали отбить до кирпича штукатурку и сделать ее заново. Но за 70 лет «родная» штукатурка на доме практически нигде не растрескалась и сохранилась хорошо. Зачем ее отбивать? И эту очевидную мысль я долго доказывал чиновникам и прорабу, дошел аж до руководства области! Затем нам предложили покрыть фасад «короедом». Я видел дома, сделанные таким образом. В покрытие набилась грязь, уже через два года после ремонта дома смотрятся старыми и неопрятными. Мы наотрез отказались от этой технологии и попросили просто покрасить фасад краской.

Но предложенная инженером палитра красок повергла жильцов дома в тоску. Глинистые, грязно-коричневые, цементные цвета.

- Я поинтересовался: а есть у вас светло-зеленые, салатовые, розовые, ну, или голубые колеры? – говорит Владимир. - Отвечают: нет, только такие. В итоге мы получили невзрачный, темный, «грязный» фасад.

Жидкий гипс заливают в силиконовую форму Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРЕДЛАГАЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «АРХИТЕКТУРНЫХ ИЗЛИШЕСТВ»

Не менее драматичной оказалась и история реставрации арки. Фонд капремонта поначалу наотрез отказывался включать ее в смету, мотивируя тем, что занимается ремонтом только домов. Тогда жильцы предоставили кадастровые карты и доказали чиновникам, что по документам арка является единым целым с домом и включена в общий участок.

- Оценив состояние арки, подрядчик предложил оштукатурить стены, подмазать растрескавшиеся вазы и покрасить лепнину. Или вовсе избавиться от «архитектурных излишеств». Речи о реставрации декоративных элементов не было, - признается Владимир. – И снова я пошел по чиновничьим кабинетам, на этот раз «выбивать» реставрацию украшений, доказывая, что они представляют ценность с точки зрения исторического облика улицы. Большую помощь в этом нам оказали краеведы-общественники и лично Ольга Рудева.

Барельеф на фасад дома Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЭЛЕМЕНТЫ СТАЛИ БОЛЕЕ ВОЗДУШНЫМИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ

В импровизированной мастерской в подвале пятиэтажки, где отливают декоративные элементы для дома, - клубы гипсовой пыли. Работа здесь не останавливается даже в воскресенье. Скульптор Олег-Марк Дехтярь и его ученик Роман Ершов изготавливают из гипса барельефы с исторической символикой, вазы, фрукты, цветы и орнамент.

- Старые лепнины были выполнены из бетона и арматуры с защитным слоем. Но в 90-е годы старую краску содрали и покрасили вазы акрилом. После этого бетон, который, вообще-то, долговечный материал, начал крошиться, - рассказал «Комсомолке» Олег-Марк. – Мы смогли только снять с исходников слепки, чтобы изготовить копии.

Ну, или почти копии. Скульптор признался, что в процессе восстановления дорабатывает многие утраченные фрагменты и прорисовывает детали. Грубая бетонная отливка и в сравнение не идет с легкими и тонкими гипсовыми формами.

- Я добавил отрицательных углов, что сделало изображения более объемными с множеством теней, - поделился с нами Олег-Марк. – Прорисовал мелкие детали, благодаря которым лепнина стала более выразительной и воздушной.

Было - стало. Найдете отличия? Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Например, если посмотреть на старые фото, то раньше вазоны стояли по углам арки на прямоугольных основаниях, напоминая на «тазики». Раставратор поставил их на изящные ножки, и композиция получила совершенно иное настроение.

Конечно, мы поинтересовались у мастера, насколько долговечным будет гипс, не разрушат ли его дождь и мороз.

- Лет сто простоит! – говорит Олег-Марк. – Пока не растворится эпоксидная смола, которой будет покрыто. Гипс вообще-то прочный материал. Один минус – изделия из него тяжелые. Сейчас подобные вещи отливают из пенокерамики, но ее стоимость в десять раз выше.

КОГДА ЭПИДЕМИЯ «ПОМОГЛА»

Дверь в мастерскую не закрывается. Сюда частенько заглядывают жильцы дома: интересуются, как идет работа, делятся своими мыслями и предложениями. Говорят, результатом очень довольны.

- Нам, если так можно сказать, повезло, что из-за эпидемии Олег-Марк не поехал в Москву, где должен был летом работать на реставрации, а остался в Воронеже, - рассказали жильцы дома. – И очень рады, что восстановление лепнины дома доверили опытному скульптору.

Гипс сохнет очень быстро. Уже через час можно вынимать из формы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сейчас большинство гипсовых красот, в том числе и на фасаде сталинки, – уже на месте. Завершается отливка последних элементов арки. Тяжелые гипсовые конструкции под контролем скульптора рабочие установят на ворота и закрепят с помощью дюбелей.

- Мы же воронежцы. И нам небезразлично, как будет выглядеть город, где нам жить. А за рабочими-азиатами глаз да глаз. Но зато теперь они знают о существовании строительного уровня и угольника, - смеется Дехтярь.

ЗНАЙ

Улица победителей

Дом №6 стоит на месте бывшего здания Михайловского кадетского корпуса и даже – на его фундаменте. Дело в том, что у взорванного во время Великой Отечественной войны строения отлично сохранился цокольный этаж. На нем и возвели жилой дом.

В 1950-е годы по проекту архитектора Руднева на месте помещений кадетского корпуса и нескольких помещичьих усадьб начали строить улицу Мира – от железнодорожного вокзала к зданию обкома партии. Улица с говорящим названием должна была стать символом победы, триумфа и мира. Поэтому и все дома здесь выполнены в стиле сталинский ампир, объединившем в себе роскошь, помпезность, величественность и монументальность.

Для сталинского ампира характерно использование архитектурных ордеров с четкими пропорциями и обильным декором. Советская символика, рабочие и колхозники, военные были главными героями барельефов и мозаик. Фасад дома по нечётной стороне щедро украшен лепным декором и барельефами – яблоками, виноградом, серпами и молотами, вазонами. Декоративная лепнина украшает арку и изнутри. А вот фасад по чётной стороне, напротив, лишен декора и имеет аскетичную арку. Дело в том, что дом достраивали после постановления 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое положило конец сталинскому ампиру.

ОФИЦИАЛЬНО:

Фонд капремонта Воронежской области: «Цвета фасадов утверждены главным архитектором города»

- Фасадным работам на этом доме уделяется особое внимание, - рассказали «Комсомолке» в ФКР Воронежской области. - Несмотря на то, что здание не является объектом культурного наследия, оно имеет историческую ценность и расположено на одной из видовых улиц Воронежа. Дом богато украшен различными архитектурными элементами. Капитальный ремонт фасада позволяет не только восстановить утраченные за годы эксплуатации элементы декора, но и обновить сохранившиеся, выделить их визуально и сделать более выразительными.

Исторический облик этого и других видовых зданий будет гарантированно сохранен. В соответствии с техническим заданием Фонда капремонта проектировщики при подготовке проектов капитального ремонта фасадов руководствуются паспортами фасадов, утвержденными управлением главного архитектора Воронежа. В этих документах подробно прописаны все колористические решения – вплоть до оттенков того или иного цвета, в который могут быть выкрашены стены и элементы архитектурного декора.

Выполняя строительно-монтажные работы, подрядные организации действуют строго по проекту, согласованному с главной архитектурной службой Воронежа. В связи с этим результат капремонта фасада дома №6 по ул. Феоктистова, как и фасадов других видовых зданий, будет соответствовать тем колористическим решениям, которые разработаны для них профессиональными воронежскими архитекторами, а сами отремонтированные дома станут украшением центральной части нашего города.