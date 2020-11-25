В Воронежской области работающие в «красной зоне» врачи получили продуктовые наборы

.

Волонтерский центр воронежского отделения партии «Единая Россия» в период сложной эпидемиологической обстановки усилил работу. Депутаты всех уровней, представители общественных организаций и бизнеса становятся добровольцами.

Одним из первых к волонтерам присоединился депутат Воронежской областной Думы Александр Пешиков - он помог медикам Кантемировской районной больницы. Парламентарий привез для медперсонала, работающего в «красной зоне», продуктовые наборы: чай, кофе, печенье и кондитерские изделия.

- Медицинские работники - на передовой борьбы с коронавирусом. Понятно, что им приходится отдавать много сил. Некоторые из них вынуждены соблюдать режим самоизоляции от своих семей. И наша поддержка им очень важна,- отметил Александр Пешиков.

Главный врач районной больницы Зоя Емельяненко поблагодарила депутата от имени всех коллег. В свою очередь глава Кантемировского района Владимир Покусаев отметил, что с начала пандемии коронавируса волонтеры стали работать еще активнее. Благодаря поддержке депутата помощь получают и нуждающиеся в ней граждане, и медики, и социальные учреждения.