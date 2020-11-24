Гитарист группы «Сектор газа» сыграл в воронежском торговом центре

На открытии «Легенд рока». Фото: Кирилл Мишин

23 ноября на втором этаже «Галереи Чижова» открылась экспозиция Михаила Чернова «Легенды рока». В холле ТЦ разместили 26 портретов Юрия Хоя и Виктора Цоя, а так же их бэк-вокалисток. По словам художника, все работы выполнены в технике «сухая кисть», где используется малонасыщенные цвета и минимум жидкости. «Сектор газа» и «Кино» - группы детства Чернова, поэтому он решил изобразить портреты музыкантов.

Работы художника. Фото: Кирилл Мишин

Выставку посетил первый гитарист «Сектора» Игорь Кущев.

- Замечательная выставка. Очень красивые рисунки. Графика чем интересна: смотришь на картину, а дальше домысливаешь ее сам. Когда цветное, то уже сразу все ясно, - рассказал «КП – Воронеж» Кущев. - Вообще все замечательно. Вон там Танька молодая с Юркой. Я ее как раз только-только привел в «Сектор газа».

Работы художника. Фото: Кирилл Мишин

Гитарист отметил, что хотел бы видеть в городе больше мероприятий, связанных с их творчеством.

- Во-первых, это память группе. Мы еще не все подохли, поэтому всегда придем и расскажем, если понадобится. Иногда коверкают историю. Например, фильм снимали фильм, позвали, но не стали спрашивать, как создавалась группа или где репетировали. Только про наркотики. Узнали бы, как первый концерт в Москве прошел, а здесь на «Буране» мы семь тысяч народу собрали на первом выступлении.

Работы художника. Фото: Кирилл Мишин

Сейчас Игорь Кущев дают уроки по игре на гитаре. Организовал даже коллектив. Называется «Аккорд».

- Хотим исполнять старые песни, которые не вошли в «Сектор газа». Найти молодого пацана, чтоб спел, а мы бы сыграем. Песни хорошие, но тексты молодежные. Мне не к лицу и не по возрасту, - заключил гитарист.