Воронежская область – в числе регионов ЦФО с наиболее низким уровнем госдолга

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23 ноября губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по бюджетным проектировкам. На нем обсуждали областное финансирование в ближайшие три года.

Руководитель департамента финансов региона Надежда Сафонова отметила, что проект бюджета и межбюджетных отношений на 2021–2023 годы пришлось готовить в условиях, когда эпидемия коронавируса существенно влияет на экономику. При расчетах учитывали прогноз социально-экономического развития области и другие влияющие факторы.

Надежда Сафонова сообщила, что сумма доходов областного бюджета в 2021 году составит 131 млрд 605 млн рублей, расходов – 135 млрд 36 млн рублей. При этом в проект бюджета включены все предусмотренные законодательством социальные выплаты. Полностью обеспечено повышение оплаты труда категориям работников, включенным в майские Указы Президента страны. Социально значимые расходы проиндексированы. Предусмотрено выделение денег на увеличение МРОТ. Большая часть областного бюджета, как и прежде, пойдет на финансирование социально-культурной сферы.

Весьма солидные суммы выделят также на строительство объектов государственной и муниципальной собственности, развитие сети автомобильных дорог области и господдержку сельскохозяйственных организаций.

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Надежда Сафонова отметила, что по финансовой дисциплине наш регион входит в число лидеров. В частности, госдолг Воронежской области является одним из самых низких среди субъектов Центрального федерального округа. В соответствующем рейтинге наш регион теперь занимает пятое место.

Губернатор Александр Гусев поставил задачу: в 2021 году приложить максимум усилий для поступления как налоговых, так и неналоговых доходов. Глава области высказал также свою точку зрения по поводу задействования денег из резервного фонда:

– У нас традиционно имеются резервные средства в бюджете, но, к большому сожалению, в 2021 году их будет существенно меньше, чем в предыдущие годы. Поэтому, когда мы вместе с вами будем формировать какую-то дополнительную потребность в наших расходах (она, как правило, возникает при непредвиденных обстоятельствах), я прошу вас очень корректно подходить к обоснованию потребности этих затрат.

Комиссия рекомендовала внести проект бюджета на заседание правительства области. Губернатор отметил, что затем нужно будет оперативно передать его на обсуждение депутатам региональной Думы.