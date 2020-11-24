Депутаты городской Думы раскритиковали работу платных парковок в Воронеже

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Контрольно-счетная палата города провела аудит концессионера платных парковок в Воронеже. Отчет о работе организации за минувший год обсудили на совместной комиссии депутаты городской Думы 23 ноября. Главный вопрос, который рассмотрели парламентарии, касался функционирования платных парковок.

Аудиторы отметили, что платные парковки в Воронеже заработали осенью 2018 года. В городе было выделено под них более 5 тысяч мест. Инвестиции в этой сфере составили 116,4 млн рублей. Спустя год, на 1 июля 2019 года, в бюджет города концессионер перечислил всего 18,9 млн рублей. С начала 2020 года на счет ООО «Городские парковки» поступила плата за пользование парковочными местами в 89,3 млн рублей.

В ходе проверки сотрудники КСП нашли весомые нарушения. Например, были завышены на 1,7 млн рублей затраты на паспортизацию дорог. Также в 2019 году концессионер не подал вовремя заявку на уборку парковочных мест комбинатом благоустройства и работы пришлось оплачивать их городского бюджета. Расходы за это время составили 1,8 млн рублей.

Кроме того, аудиторы не нашли «прозрачности» в бухгалтерии концессионера. И уж совсем странным показалось включение в «эксплуатационные расходы» такие пункты, как чай, кофе, пряники, салфетки на сумму около полумиллиона рублей.

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Парламентарии выступили с критическими заявлениями по поводу работы ООО «Городские парковки». Так, депутат по избирательному округу № 17, председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин назвал действия концессионера недопустимыми.

А депутат по избирательному округу № 3, председатель постоянной комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов еще раз высказал свое мнение, что платные парковки должны быть муниципальными

– Только муниципалитет может проконтролировать работу в этой сфере и дать четкие ответы на все поставленные вопросы в части бухгалтерской отчетности. И в зимнюю погоду, при снегопадах, концессионер не в состоянии обеспечить уборку парковочных мест своими силами, финансовая нагрузка за это неоправданно ложится на плечи города, – отметил Олег Черкасов.

Первый заместитель председателя горДумы, депутат по избирательному округу № 9 Александр Провоторов предложил поставить вопрос по устранению недочетов в работе концессионера на особый контроль.