На Нововоронежской АЭС прошли пожарно-тактические учения

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В учениях были задействованы специалисты НВАЭС, 40 спасателей и около десятка единиц спецтехники.

Для учений был выбран резервуар хранения дизельного топлива ёмкостью 1000 кубических метров, расположенный на площадке энергоблока №6. Основной целью стало взаимодействие оперативного персонала НВАЭС и спасателей в условиях чрезвычайной ситуации.

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«В таком формате мы взаимодействуем впервые и это незаменимый опыт. Это отработка совместных действий, оценка навыков и умения персонала НВ АЭС правильно действовать во время внештатной ситуации, и я уверен, что мы совместно с пожарными, справились бы с подобной ситуацией в реальности», – отметил руководитель тренировки, заместитель начальника цеха обеспечивающих систем 4-очереди НВАЭС Олег Огнерубов.

Энергоблоки НВАЭС во время учений работали в штатном режиме. Никаких вмешательств в их работу не предусматривалось и не проводилось.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС