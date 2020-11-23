В Воронеже «Квадра» улучшила горячее водоснабжение в 86 домах и соцобъектах

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В 2020 году воронежский филиал «Квадры» восстановил линии рециркуляции горячего водоснабжения квартальных сетей к 59 многоквартирным домам, перешедшим по концессии. Аналогичные коммуникации провели к еще 27 домам и социальным объектам в рамках инвестиционной программы филиала. Это означает, что местным жителям больше не придется сливать воду в ожидании, когда она потеплеет.

Линия циркуляции горячего водоснабжения - это, проще говоря, дополнительная труба, которая обеспечивает постоянное движение «ресурса». Благодаря этому удается избежать застоя воды - соответственно она не остывает.

В общей сложности за этот год энергетики проложили более 7 км трубопровода, который обеспечил необходимые температурные показатели при подаче горячей воды. Для реализации проекта потребовалось более 62 млн рублей.

Жителям воронежских пятиэтажек по улице Южно-Моравская более 10 лет приходилось сливать воду для того, чтобы из кранов пошла «тепленькая». Сейчас им восстановили линии рециркуляции. Похожая ситуация – и в других домах, расположенных в Советском, Левобережном и Коминтерновском районах, где «Квадра» провела аналогичные работы.

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- Таких масштабных работ по восстановлению линий рециркуляции в городе не было никогда. Необходимость назрела давно. Речь, по большей части, о линиях к двум сотням домов, которые перешли к нам по концессии - в следующем году мы планируем продолжить их восстановление, - пояснил управляющий директор филиала Виктор Назаров.

Действительно, по концессии «Квадре» перешли порядка 200 домов без линий рециркуляции. Проблема сформировалась много лет назад. Помните, когда в Воронеже действовал режим подачи горячей воды по графику? Когда краны «пересыхали», система завоздушивалась, в результате насосное оборудование в ЦТП выходило из строя, разрушались трубопроводы линий рециркуляции как наружных сетей, так и внутридомовых.

По словам управляющего директора, проблему с линиями рециркуляции в городе усугубляет и то, что для успешной их работы необходимо, чтобы в порядке были не только «внешние» сети, но и внутридомовые, за которые несут ответственность управляющие компании. Некоторые линии, которые удалось восстановить, нельзя ввести в работу именно из-за проблем внутри конкретных домов.