Под Воронежем в новом году откроется еще один современный дом-интернат

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Новохоперский дом-интернат нового типа для пожилых людей планируют сдать уже 20 декабря. Первые постояльцы могут поселиться в нем уже в январе 2021 года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки вице-губернатора – первого зампреда правительства области Виталия Шабалатова, сообщили в облправительстве 23 ноября.

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Строительство современного дома-интерната в селе Ярки началось в июне 2019 года. Объект возводят в рамках федерального проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Демография»). На эти цели выделено 250 млн рублей. Новое учреждение рассчитано на 100 человек. Из них 20 мест предусмотрено для маломобильных людей и пять для инвалидов-колясочников.

Работы завершены уже на 80–85%. Полностью готовы коробка здания, кровля, смонтированы окна и двери. Близятся к завершению работы над отоплением, канализацией, электрикой, вентиляцией. Сейчас специалисты заняты отделкой – укладкой плитки и покраской стен.

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Вице-губернатор поручил обеспечить круглосуточное дежурство сотрудников технического надзора и двусменную работу, чтобы сдать дом-интернат в срок.

В 2021 году в Воронежской области планируется строительство еще нескольких подобных объектов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области