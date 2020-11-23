Под Воронежем открыли движение по новому мосту через реку Савала

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В селе Братки Терновского района Воронежской области запустили движение по новому мосту через реку Савала 20 ноября. Об этом сообщили в облправительстве.

По поручению главы региона Александра Гусева объект посетил вице-губернатор Виталий Шабалатов. Новое сооружение имеет протяженность 146 метров. Его построили меньше чем за полтора года. Контракт на строительство был заключен с подрядчиком ООО СК «Мостострой 1» в мае 2020 года и по срокам его должны были выполнить до 1 июня 2021 года. Работы велись с опережением графика, в круглосуточном режиме. Такое поручение ранее дал губернатор Александр Гусев. Стоимость объекта составила 219,2 млн рублей.

Сейчас рабочие закончили асфальтоукладку на мосту и подходах, уже готово освещение. Кроме того, установили дорожные знаки, нанесли разметку, провели рекультивацию земель и демонтировали временную объездную переправу.

Виталий Шабалатов отметил, что, поскольку при строительстве моста использовались современные технологии, он при правильном содержании может прослужить еще столетие.

Напомним, мост через реку Савала по автодороге «Курск — Борисоглебск — Терновка» обрушился в ноябре 2018 года во время проведения ремонта. Пострадали шесть человек, один из которых позже скончался. После ЧП оперативно была подготовлена документация и возведена временная переправа.

Также в селе Братки заместитель губернатора посетил местный Дом культуры, где уже завершается реконструкция, а в поселоке Есипово осмотрел построенную в рамках нацпроекта «Чистая вода» станцию водоочистки.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области