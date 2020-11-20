«Они схватили меня за ногу, до сих пор делаю уколы»: жители Воронежа жалуются на агрессивную свору собак

Собаки нападают на воронежцев. Фото: Кирилл Мишин

В редакцию «КП-Воронеж» все чаще читатели сообщают о своре собак у минирынка на остановке «Школа» на Ленинском проспекте. Рядом не только остановка общественного транспорта, но и крупный торговый центр, торговая площадь и детская школа искусств. По словам местных жителей, животные регулярно кусают прохожих: как взрослых, так и самых маленьких. Горожане утверждают, что проблема давняя, и со временем ситуация только усугубляется. А управа Железнодорожного района на жалобы не реагирует.

Мы решили сами проверить, как обстоят дела с бездомными собаками на данной территории. Выйдя из автобуса, сразу услышали лай псов. Как оказалось, прямо в нескольких метрах от минирынка пожилая женщина кормила свору животных. Увидев камеру, к нам подошла другая жительница и поинтересовалась, что мы тут делаем.

Собаки нападают на воронежцев. Фото: Кирилл Мишин

- Материал снимаем.

- О чем?

- О бездомных собаках.

- А что снимать? Вон я жду женщину, которая кормит. Они добрые.

- А говорят, что людей кусают.

- Только тех, кто провоцирует. Ну и сейчас не советую к ним подходить, они едят, злые.

Действительно, самые милые собаки, ведь ближе чем на 10 метров вторгаться на их территорию нельзя.

- Меня уже искусали. Они спустились как-то в частный сектор и кинулись на меня. Пострадали человек шесть или семь, кто ходит рано на работу. Это просто невыносимо. Надо меры принимать. Помогите, пожалуйста, - просит Нэлли Ивановна.

По ее словам, весь этот ужас начался еще летом. Пройти мимо просто невозможно, собаки кидаются на каждого второго.

«Стерилизуют и приносят нам под двери»

Мы связались с администратором минирынка Константином Селиверстовым. Он утверждает, что люди из соседних домов целенаправленно кормят животных, а в ответ на замечания сыплют оскорбления.

- Дело в том, что я по закону не могу что-то с ними сделать. Наша управа принимать меры не хочет. Она их стерилизует, и приносит опять же нам под двери. С людьми я тоже не могу в драку вступать, с этими женщинами пенсионного возраста. Они дома варят им еду и вываливают на моей территории. Это уже бич, симптоматика, случаи нападения происходят с завидным постоянством. Несколько дней назад назад мама вела ребенка из детской музыкальной школы, они опять напали на них, - рассказывает «КП-Воронеж» Константин Анатольевич.

Собаки нападают на воронежцев. Фото: Кирилл Мишин

По его словам, он дважды развозил щенков по приютам, и даже ввел на рынке систему штрафов для сотрудников, если подкармливают собак. Мужчина недоволен поведением местных жителей: кормите - забирайте себе.

Пока мы общались с администратором рынка, подошла пожилая женщина, которая как раз и кормит регулярно свору дворняжек.

- Люди много говорят, но не умеют думать. Животные - это братья наши меньшие. Можно уничтожить голубей, кошек. Но я люблю животных, и буду этим заниматься. Мне все равно, где обо мне скажут плохо. Я хочу, чтобы они были сыты.

«Привили 14 собак»

Мы прошлись по торговым рядам и в одном из ларьков нашли продавщицу Татьяну, которую несколько дней назад покусала собака.

- Утром я шла на работу, и собаки схватили меня за ногу. Поехала делать уколы, до сих пор колю. Сейчас стало лучше. В тот же день псы укусили за щиколотку женщину и парня. Тут штук 15 собак. Люди ничего не могут сделать, пишут жалобы. Иногда у дверей магазина собирается свора и начинает выть. Покупатели боятся выйти, - продолжает женщина.

Собаки нападают на воронежцев. Фото: Даниил ОПАРИН

Мы обратились за комментариями по ситуации в управу Железнодорожного района. Там сообщили, что подрядчик по отлову безнадзорных животных в курсе сложившейся ситуации. За 2019-2020 года по указанному адресу было отловлено, стерилизовано и привито от бешенства, обработано от паразитов и возвращено в прежнюю среду обитания 14 собак.

- Проблема осложняется тем, что есть как противники таких животных, так и те, кто их активно подкармливает. В случае, если собака проявила агрессию и напала на человека, то ему необходимо зафиксировать укусы в ближайшем медучреждении, обратиться в управу и постараться помочь подрядчику идентифицировать агрессивное животное. В таком случае подрядчик отлавливает животное и помещает его в питомник на неопределенный срок. Также на стадии рассмотрения находится вопрос о создании муниципального приюта для таких безнадзорных животных, - пояснили в управе Железнодорожного района.