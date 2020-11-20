«По сути мы учимся на заочке»: из-за «дистанта» воронежские студенты хотят скидку на обучение

Удаленное обучение далеко не всем по душе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования и науки России 11 ноября выпустило приказ, согласно которому студенты московских и питерских вузов уходят на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года. При этом высшим учебным заведениям других регионов также рекомендовано продолжить онлайн-обучение. В документе руководителям образовательных организаций советовали предусмотреть меры материальной поддержки студентов. Как минимум для того, чтобы компенсировать деньги на проезд к месту жительства и обратно.

Кроме того, по закону студенты могут вернуть часть средств за платное обучение. Это момент регулирует Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». Согласно пункту 17, при обнаружении недостатка платных образовательных услуг студент вправе потребовать, как полный, так и частичный возврат денег. Но проблема в том, что доказать этот самый недостаток крайне сложно.

- Я недовольна тем, что пары проводятся неорганизованно, преподаватель может изменить время занятий без нашего ведома, а некоторые просто дают материал для прочтения. Если задавать вопросы, то их могут проигнорировать, особенно если отправлять на почту. Очень хотелось бы получить скидку, ведь по сути мы учимся на заочке, - пожаловалась «КП-Воронеж» студентка ВГУ Варвара.

Девушка далеко не единственная, кто не доволен дистанционкой:

- Я учусь на «платке», и удаленное обучение мне совсем не нравится. Сайт университета постоянно выдает ошибку 404, преподаватели ставят маленькие сроки для сдачи домашней работы, а проверяют ее очень долго. Предметы проходят на разных платформах: в ZOOM, Moodle,«ВКонтакте». Про некоторые задания узнаешь в день, в который уже нужно их сдавать, - добавляет еще одна студентка госуниверситета Лидия.

Татьяна из медуниверситета высказывается менее критично, но также отмечает недостатки дистанционное обучения:

- В целом мне такая форма обучения нравится: учиться легче, но информацию мы получаем не в полном объеме. Какие-то преподаватели заботятся о количестве и качестве наших знаний, каким-то вообще все равно. Да и в меде многое нужно осваивать практически. В силу всех этих обстоятельств, конечно, хотелось бы получить скидку на обучение.

Даниил из воронежского педуниверситета отмечает, что больше всего неудобств у него возникает при общении с преподавателями.

- Найти почту педагога - целый квест, домашнее задание тоже. Часто бывает так, что сидишь и ждешь минут 30 пару, а ее нет. Даже спросить не у кого об этом. К тому же, дома сложнее учиться, потому что нет рабочей обстановки. - объясняет парень.

Корреспондент «КП-Воронеж» связался с главными воронежскими вузами и уточнил: планируют ли они делать скидки на обучение студентам или оказывать другую материальную помощь. Ответили лишь три университета - ВГУ, ВГЛТУ и ВГУИТ. С комментариями медуниверситета, опорного вуза и ВГАУ мы ознакомим вас, как только они поступят.

ОСНОВАНИЙ НЕТ

Большая часть студентов ВГУ занимается в электронной образовательной системе Moodle. По словам начальника планово-финансового отдела Артема Кривошеева, из-за этого изменять стоимость платного обучение не планируют:

- В соответствии с изданными приказами в университетах организована контактная работа обучающихся всех форм обучения и педагогических работников в электронной информационно-образовательной среде с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом применение дистанционных образовательных технологий не влечет за собой изменения основных характеристик получаемого образования. Таким образом, оснований для изменения стоимости платных образовательных услуг по заключенным договорам нет, - пояснил Артем Кривошеев.

СИСТЕМА «ДИСТАНТА»С 2009 ГОДА

В лесотехническом университете используют комбинируемые методы введения образовательной деятельности. Еще с 2009 года вуз разработал общую систему дистанционного обучения. В ней находится 90% образовательных программ. Остальные 10%: почта, Skype, Zoom и другие. При этом вуз оказывает материальную помощь студентам:

- Весной мы выплатили ее 2500 студентам. В октябре - 1500 обучающихся. Размер матпомощи от двух до шести тысяч в зависимости от того, какая ситуация у студента. Все эти люди учатся на бюджете. Коммерческой студенты также имеют право на материальную помощь, если подтвердят ее необходимость документально. Однако на данный момент таких заявлений не поступало, - сообщил проректор по учебной и воспитательной работе Александр Черных.

ДОПЛАТА ЗАРАЖЕННЫМ

Воронежский университет инженерных технологий рассказал, что как бы им не хотелось сделать скидки на обучение, они не имеют на это права без дополнительных распоряжений Министерства образования и науки. В редких индивидуальных случаях, если студент попал в сложную финансовую ситуацию, вуз старается идти навстречу и за счет внебюджетных источников найти возможность снизить стоимость обучения до 10%.

Студенты ВГУИТ, получающие социальную стипендию и желающие уехать на время дистанционки домой, имеют право на компенсацию стоимости проезда. Те, кто заразился коронавирусом, получают материальную помощь в размере стипендии.