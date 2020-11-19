Нововоронежский школьник стал победителем Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям»

.

Школьник представил на конкурс две фотографии – архивную, где изображен его дедушка Алексей Ключанцев, долгое время работающий в атомной промышленности, и современную фотографию, на которой Платон Распопов изображает дедушку в молодости. По словам автора данной работы, дедушка является для него образцом для подражания во всех сферах жизни.

В этом году конкурс охватил 22 «атомных» города. Творческое состязание проходило в формате онлайн в социальной сети Instagram с июля по сентябрь. Свои работы можно было присылать по двум номинациям - «Чем меня вдохновил Созидатель?» и «Один в один с Созидателем». На конкурс поступило более 1 тыс. работ. Члены жюри отобрали 30 победителей, которым вручат ценные призы.

«Такие конкурсы позволяют сохранить память о ветеранах, которые внесли вклад в развитие атомной отрасли и городов присутствия Госкорпорации «Росатом», рассказать о достижениях отечественной ядерной отрасли молодежи, установить преемственность поколений. Наши школьники активно участвуют в конкурсах и показывают хорошие результаты», - сказал глава г. Нововоронежа, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС