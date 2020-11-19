В Воронежском заповеднике оцифровывают записи передачи «В мире животных» с Василием Песковым

Фото из музея им. В.М.Пескова, Воронежский заповедник

Недавно в Воронежском заповеднике побывали авторы литературно-гастрономического проекта «Литературное варенье» Олег и Светлана Колесниковы. Посетив музей имени знаменитого журналиста, фотографа и публициста Василия Пескова, они первым делом поинтересовались, «а какое варенье любил Василий Михайлович?»

РЕЦЕПТ ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

- Сразу ответить на него не удалось, - признались в Воронежском заповеднике. - Не писал Василий Михайлович о своем любимом варенье, хотя рецептами некоторых блюд иногда делился с читателями.

Вспомнить любимое варенье Пескова помогла его младшая сестра Надежда Михайловна. Она рассказала, что Вася предпочитал другим варенье из черной смородины по рецепту, которым она поделилась с ведущими проекта супругами Колесниковыми. Они пообещали приготовить лакомство в заповеднике.

Олег и Светлана сделали для музея и другой бесценный подарок – помогли оцифровать кассеты со старыми записями телепередачи «В мире животных», которые вел Василий Михайлович. Пленки заповеднику подарил внук Василия Михайловича Дмитрий.

«ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ В ЛЮБОЙ СЕМЬЕ»

Проект «Литературное варенье» появился удачная как попытка объединить литературу и любимую русскую традицию – варку варенья. Вот как Олег и Светлана Колесниковы описали свое детище и рассказали об идее восстановления записей передач с участием Василия Пескова:

- Пять лет колесит проект по литературным усадьбам России, проводя интересные и познавательные мероприятия, открывая любимых писателей с другой, домашней стороны. Проект про общение и для общения. За 5 лет в нем появились и свои традиции, новые направления и свои приоритеты, как, например, особое отношение к своим, «родным» Воронежским писателям. А уж нам есть, кем гордиться и кого любить. Поэтому, когда наш известный воронежский продюсер Виталий Осошник предложил сделать для «Детского радио» проект, посвященный Воронежскому краю и воронежским писателям, мы, конечно, не могли отказаться. Мы с головой ушли в чтение повестей, рассказов, эссе и зарисовок о Воронежских улочках, речках, ручьях, проселках и тропинках. Конечно, среди авторов был и обожаемый нами Василий Михайлович Песков. Человек, чьих материалов в Комсомолке ждала вся страна, на чьих фотографиях учились, как выстроить кадр, на чьих книгах мы учились любить свою Родину. Малую и Большую. Для проекта «Детского радио» был записан рассказ Василия Михайловича «В бору под Воронежем». Вот слушаешь его и как будто вдыхаешь терпкий воздух, отряхиваешь росу с ног, снимаешь паутинку, зацепившуюся за волосы. И хочется впитать в себя все звуки и запахи родного края.

Конечно, для многих Василий Михайлович – это ведущий передачи «В мире животных». Передачи ждали, смотрели всей семьей, стараясь сделать до начала уроки и домашние дела. О сюжетах, показанных в них, говорили в школах и заводских цехах, следили за судьбой тех или иных животных. Песков был желанным гостем в любой семье. И неважно как – с экрана телевизора или с газетных полос. Для нас общение с коллективом заповедника стало отчасти возможностью не только вернуться в те прекрасные, добрые годы, но и узнать очень много нового и интересного. О заповеднике, о природе, о самом Василии Михайловиче. Тем более, что дорога в заповедник проходит через родное село писателя – Орлово, где его помнят и любят. Особенно любим бывать в музее заповедника, где нам и рассказали об архиве Пескова. Не зная точно, что хранится на подзабытых уже видеокассетах, мы поняли, что это своеобразная кладовая добра и знаний, света и тепла, которые так щедро дарил людям Василий Михайлович.

Конечно, хотелось там обнаружить записи передач «В мире животных» – это может быть очень интересно для гостей заповедника. И нисколько в этом не сомневаясь, решили попробовать перенести информацию на современные носители, то есть оцифровать. Единомышленники-то нашлись, а вот с техникой оказалось сложнее. Слишком уж далеко вперед все шагнуло. Но! Ситуация сложилась, как мозаика в нашем детстве. И вот уже смогли мы насладиться сюжетами, снятыми самим журналистом и его коллегами для той самой семейной передачи. Посмотрели несколько полных передач. Ах, как интересно, словно на машине времени перенестись на много лет назад. И возникли перед глазами картинки оттуда, когда все интересное обсуждалось на лавочке или в подъезде на подоконнике (ну потому что на улице дождь). Да еще и заедалось это интересное куском хлеба, намазанного маслом и посыпанного крупными кристалликами кубинского сахара, который продавался в простых гастрономах.

Оцифровка бессмертных передач продолжается. А Колесниковы уже мечтают, как большой компанией приедут в заповедник на передачу «В мире животных».