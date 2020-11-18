СКР обвинил четырех террористов в гибели воронежского летчика Романа Филиппова

Герой России Роман Филиппов Фото: Ксения БОРТНИКОВА

Следствие установило личности четырех человек, которые причастны к гибели в Сирии воронежского пилота Су-25СМ – майора Романа Филипова. Все фигуранты уголовного дела оказались причастны к террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (Хайят Тахрир аш-Шам). Она запрещена на территории нашей страны. Об этом официально стало известно сегодня, 18 ноябр, из сообщения СКР России.

Силовики рассекретили имена обвиняемых. Это - Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все они объявлены в международный розыск. Обвинение им предъявили заочно.

Все они в зависимости от того, какую роль играли в совершении преступлений, проходят по статьям за участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищение оружия (ч. 1 ст. 226 УК РФ).

Как пояснили в СКР, следствие обратится в суд о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стали также известны подробности героической гибели воронежского летчика Романа Филиппова, которому на родине открыли памятник. По версии следствия, 3 февраля 2018 года его самолет был сбит террористами в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса. Офицер катапультировался и приземлился в 1 км к востоку от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб. Самолет буквально рассыпался в воздухе. Обломки упали в центре Савамъа. Роман Филиппов, приземлившись, вступил в бой с террористами. Когда понял, что окружен вооруженными боевиками, подорвал себя гранатой с криком «Это вам за пацанов»!

Террористы похитили у погибшего Филиппова его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

Российским следователям удалось получили сведения о гибели воронежского летчика во взаимодействии с Министерством обороны России и органами Сирийской Арабской Республики. Были исследованы места, где нашли летчика, найдены обломки самолета и др. Сейчас проводятся экспертизы – взрывотехнические, баллистические, идентификационная. Устанавливают и других участников террористической организации.

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