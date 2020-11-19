В Воронеже депутат гордумы предложил сделать велотропу от Борового до Олимпика

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В ходе обсуждения документа ряд депутатов инициировали дополнительные изменения. В частности, они касались инвестиционной и туристической привлекательности города. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

С предложением по развитию территории Левого берега выступил председатель комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов. Он напомнил, что наряду с другими проектами рассматривается и создание велотропы.

Он предложил начать ее от пляжа в микрорайоне Боровое, продлить до парка Олимпик и соединить с центром города.

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– От Остужевской развязки параллельно дороге в микрорайон Репное уже существует пешеходная дорожка, которую можно использовать как велодорожку. Пляж в Боровом — очень популярное место среди велосипедистов. Мы предлагаем его соединить через Сомово с большой велотропой, продлить дорожку до Олимпика и соединить с центральной частью города, - отметил Олег Черкасов.

Напомним, проект Генплана Воронежа на 2021–2041 годы готовился с 2018 года Институтом генплана Москвы и на данный момент проходит последние стадии согласования. Принять его необходимо до конца 2020 года.