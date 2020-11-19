Проект Генплана Воронежа обсудили на Совете городской Думы

.

Вчера, 18 октября, состоялся Совет городской думы, на котором обсуждался важнейший вопрос – проект нового Генерального плана развития Воронежа. Документ, рассчитанный на 20 лет, должны принять до конца 2020 года. Презентовала его парламентариям главный архитектор города Людмила Подшивалова. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В ходе обсуждения ряд депутатов критически отнеслись к некоторым положениям документа и вышли с предложением дополнительно обсудить его параметры и внести изменения.

Например, председатель комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев отметил ряд неточностей, содержащихся в проекте Генплана. К примеру, стоимость строительства легкорельсового транспорта в Воронеже, по словам парламентария, колеблется от 50 до 100 млрд. рублей, что превышает стоимость прокладки метро.

Председатель комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов внес предложения по развитию территории Левого берега, в том числе по созданию велотропы от пляжа Борового до Олимпика.

.

Председатель думской комиссии по здравоохранению Юлия Попова не увидела достаточного количества поликлиник и других медучреждений в новом Генплане (а в центре строительство этих объектов не предусмотрено вообще – за неимением места). Были и другие замечания к проекту.

Руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова ответила, что со всеми поступившими замечаниями и предложениями работает согласительная комиссия.

Спикер гордумы Владимир Ходырев добавил, что Генплан – живой документ, в который можно будет внести необходимые изменения в будущем.