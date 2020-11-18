Приоритеты развития дорожно-транспортной сети Воронежа обсудили в региональном парламенте

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По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова члены Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности обсудили с представителями профильных подразделений регионального правительства и мэрии основные вопросы, связанные с организацией работы пассажирского транспорта в областном центре и предстоящей реконструкцией в 2021 году улиц и дворовых территорий городского округа город Воронеж.

В заседании, которое провел председатель Комитета Владимир Верзилин, приняли участие депутаты регионального парламента Николай Домнич, Михаил Гусев, Евгений Китаев. К обсуждению вопросов были также приглашены заместитель руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области Александр Дудин, первый заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олег Котов.

Открывая совещание, Владимир Верзилин подчеркнул актуальность обсуждаемой темы. Он рассказал, что Комитет по транспорту проанализировал наказы избирателей, которые поступили в адрес депутатов Воронежской областной Думы, избранных от городских округов. Выяснилось, что вопросы, связанные с транспортом и функционированием дорожного хозяйства, составляют почти половину от общего количества обращений.

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— Уже скоро Воронежская областная Дума будет рассматривать Закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Сумма, которая будет зарезервирована в Дорожном фонде области, составит порядка 15,5 млрд рублей. Таким образом, у нас будет достаточно средств и возможностей для решения наиболее важных транспортных проблем, — отметил председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

На совещании было отмечено, что главным дорожным объектом в Воронеже в 2021 году должна стать развязка Остужева — Ленинский проспект. По мнению собравшихся именно этот транспортный узел сдерживает дальнейшее развитие улично-дорожной сети в областном центре. Первый заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по городскому хозяйству Сергей Петрин подтвердил готовность властей начать решение этой проблемы в самое ближайшее время. Он сообщил, что сейчас решается вопрос с финансированием.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание депутаты облдумы — это состояние железнодорожных переездов в черте города. Только в Северном микрорайоне по направлению движения в сторону аэропорта 7 таких объектов и все нуждаются в доведении их до нормативного состояния.

Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олег Котов сообщил, что для решения этой задачи в ближайшее время будет созвано специальное совещание с участием представителей воронежского филиала РЖД. Предварительная договоренность с железнодорожниками уже достигнута.

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Парламентарии от городских территорий также назвали проблемой состояние дорожного покрытия вблизи образовательных учреждений. Например, поступило обращение от учителей и родителей школьников гимназии №9, расположенной на улице Минская. Прилегающая территория — тротуары, подъезды к учебному заведению и внутриквартальная сеть дорог находятся в аварийном состоянии. Представители мэрии заверили депутатов, что эта проблема будет постепенно решаться в 2021 году, на что уже выделены целевые средства в размере свыше 50 миллионов рублей.

Обсудили на совещании также предстоящий ремонт и реконструкцию дворовых территорий. В частности, представители мэрии рассказали, что появились новые требования к участию в программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы». Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Кстенин. Как и прежде, благоустройство дворов будет состоять из двух перечней работ: минимального и дополнительного. Минимальный перечень, в который входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн, финансируется исключительно из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Что касается дополнительных работ, то на федеральном уровне принято решение об обязательном 20-процентном их софинансировании собственниками.

Депутаты поинтересовались, коснутся ли новые правила тех воронежцев, дворы которых уже включены в программу благоустройства. Как заявили представители мэрии, новые правила будут распространяться только на новые заявки. Заявочная кампания начнется при нормализации эпидемиологической обстановки. Собственникам на собрании надо будет принять решение об участии в программе, в том числе о софинансировании, определить схему благоустройства и направить протокол в управу. После оценки заявки управа района уведомит собственников о смете и необходимом объеме средств софинансирования.

Депутаты регионального парламента заявили о готовности помочь горожанам собрать необходимый пакет документов, чтобы правильно оформить заявку. В частности, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям облдумы Михаил Гусев сообщил, что создан Городской штаб депутатов областной Думы, который будет координировать решение многих актуальных для горожан вопросов, в том числе, связанных с участием в программе благоустройства общественных территории и пространств.

Транспортное обслуживание стало еще одной важной темой совещания. Было детально проанализировано решение городских властей по введению выделенной полосы для общественного транспорта по Северному мосту.

Как отметил председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, этот вопрос требует дополнительного, взвешенного подхода.

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Миллионному городу не обойтись без расширения программы развития общественного транспорта и это потребует понимания со стороны автолюбителей. Однако, по мнению участников совещания, необходимо проработать различные варианты функционирования выделенной полосы. Например, разрешить движение по ней автомобилям в выходные дни или в определенные часы дня.

— Уже в начале 2021 года на воронежские маршруты выйдет 130 новых автобусов большой вместимости. И по требованию Минтранса у нас к этому моменту должна быть специально выделенная полоса общей протяженностью 30 км. Задача — найти компромисс — соблюсти условие Минтранса и в то же время не навредить организации движения, — отметил Владимир Верзилин.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, все вопросы, связанные с функционированием и оптимизацией транспортной сферы, должны решаться с учетом мнения избирателей.

— При реконструкции и дальнейшем развитии в Воронеже улично-дорожной сети, а также в вопросах пассажирского обслуживания обязательно должны учитываться наказы избирателей. Это может быть обустройство крупных транспортно-пересадочных узлов, расширение магистралей, строительство современных подземных и надземных переходов. Транспортная сеть в регионе должна быть выстроена таким образом, чтобы она гарантировала безопасность и комфорт для всех участников движения, — подчеркнул Владимир Нетёсов.