Сбербанк готов выдать воронежцам до 5 миллионов рублей на любые цели

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Вам нужно 192 тысячи рублей на внеплановый ремонт в квартире? Или 14 990 - на новый смартфон, который так хочет ваш ребенок? А где бы взять миллион на покупку нового автомобиля? Подобрать подходящий займ на нужные цели вы всегда сможете в Сбербанке. Тем более, что в преддверии нового года банк запустил акцию по потребительским кредитам.

На особые условия можно рассчитывать, если оформить заявку с 13 ноября 2020 года по 28 января 2021-го. Рассчитайте самостоятельно на официальном сайте, сколько потребуется средств и времени на выплату. Кредит можно оформить на сумму от 300 тысяч до 5 миллионов рублей и сроком от 15 месяцев.

Минимальная ставка по кредиту составит 9,9% годовых. Если вы будете вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, то процентная ставка снизится автоматически. С подробными условиями потребительского кредита на любые цели вы можете ознакомиться на официальном сайте банка.

Оформление проходит в три простых шага:

1 - Подайте заявку.

В Сбербанк Онлайн достаточно заполнить анкету. В офисе, если вы получаете зарплату или пенсию на карту банка, вам понадобится только паспорт. Если же нет, возьмите с собой также справку о доходах и копию трудовой книжки.

2 - Получите решение.

Обычно заявку рассматривают от 2-х минут и не более 2-х дней с момента предоставления в банк полного пакета документов. Если вы подавали заявку в Сбербанк Онлайн, посмотрите статус там же в разделе «Кредиты», или уточните в офисе банка. Когда заявку рассмотрят, вам придет СМС с результатом.

3 - Получите деньги.

Получить необходимую сумму можно в течение 30 дней с момента одобрения. Срок зачисления - 1 рабочий день после одобрения и подписания документов. Средства будут зачислены на счет клиента. Если у вас нет карты Сбербанка - вам бесплатно выдадут новую.

- Я давно уже являюсь клиентом Сбербанка. Обратилась сюда, потому что планирую дорогостоящую покупку и мне понадобился потребительский кредит. Обратилась к сотруднику, он меня проконсультировал, узнала о процентных ставках, меня все устроило, решила оформить. Отличный банк, рекомендую, - рассказывает жительница Воронежа Татьяна.

За 9 месяцев 2020 года в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк выдали более 394,7 тысячи потребительских кредитов на сумму около 75,7 млрд рублей. Только в Воронежской области жители оформили около 109,5 тысячи займов более чем на 21,2 млрд рублей.