Игорь Артамонов наградил юных липчан, победивших в конкурсе «Большая перемена»

.

Победивших в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» юных липчан сегодня чествовали в администрации Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов вручил благодарственные письма пятерым старшеклассникам, а также их наставникам и руководителям образовательных учреждений. Всего отмечены 14 человек.

Среди награжденных школьников – Мария Белых и Сергей Дорофеев из Ельца, Софья Полухина, Антон Комаров и Павел Жуков из Липецка. «Вы показали отличные результаты, и мы гордимся вашими успехами, – поздравил юношей и девушек Игорь Артамонов. – Такие конкурсы помогают школьникам определить свои индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выбрать профессиональный путь». Глава региона добавил, что во главе угла стоит правильная мотивация. «Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.

В этом году конкурс проводился впервые и собрал более 1 млн участников, в том числе свыше 6 тыс. школьников из Липецкой области. Финал проходил с 31 октября по 5 ноября в Международном детском центре «Артек» в Крыму. От нашего региона участвовали 16 школьников, из них победителями стали один 9-классник и четыре учащихся 11 класса.

Победители среди 11 классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, также им добавят пять дополнительных баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Победители среди 9-10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса, а их 1200 человек, премируются путевками в «Артек». Также в число лучших на конкурсе вошла липецкая гимназия №19 имени Н.З. Поповичевой. Школа получит финансовую поддержку в размере 2 миллионов рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В финале конкурса школьники из всех российских регионов четыре дня работали в формате форсайт-сессий над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Целью конкурса является выявление и формирование сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своем сообществе, школе, стране.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.