Полицейские назвали наиболее аварийные участки в Воронеже и на трассах области

Водителям стоит быть внимательнее на пересечении Московского проспекта с улицей Лидии Рябцевой. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ежегодно воронежские правоохранители регистрируют в регионе места концентрации ДТП. К таковым относятся участки дорог протяженностью в населенном пункте 200 метров, вне населенного 1000 метров, либо пересечение дорог, улиц, где за 12 месяцев произошло три ДТП одного вида или пять разных.

- Конечно, проектировщики изначально должны прогнозировать возникновение таких мест и учитывать их при работе. Но, к сожалению, это не всегда возможно. К тому же, многое зависит и от активности движения, - рассказал на радио «Комсомольская правда» (Воронеж 97,7 FM) начальник регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов. – После регистрации места концентрации ДТП туда отправляются специалисты и решают, какие инженерные мероприятия могут исправить ситуацию. Просто поставить наряд ДПС недостаточно, да и сотрудников не хватит. Возможные варианты обсуждаем с мэрией. По нашим предложениям уже реконструируются светофоры и устанавливаются на сложных перекрестках левосторонние стрелки, которые помогают при повороте не допустить столкновения со встречным автомобилем.

По итогам 10 месяцев в Воронеже гаишники зарегистрировали несколько десятков аварийных участков:

- Генерала Лизюкова, 61

- Ленинский проспект, 160А

- Фридриха Энгельса, 91

- Остужева, 5-6

- Героев Сибиряков, 54

- Ленинградская, 132А

- 60 Армии, 29А

- Плехановская, 64

- Остужева, 39А

- Плехановская, 40

- Остужева, 56

- Московский проспект,14

- Ленинский проспект, 154

- Солнечная, 12А

- Грамши, 63

- Революции 1905 года, 25

- Ленинский проспект, 126А

- Ростовская, 60А

- Московский проспект, 20, 24

- Острогожская, 103А

- Донская, 40, 39/1

- Свободы, 148

- 20-летия Октября, 61

На трассах в области также есть опасные участки. К наиболее аварийным относятся:

- М4 «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск) 650-й километр;

- «Курск - Воронеж» - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» 428 км;

- Обход г. Воронежа 1.5 км;

- М4 «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск) от 701 до 714 км;

- М4 «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск 33 км.