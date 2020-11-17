Сергей Лукин: Проблему оттока населения в крупные городские агломерации обсудили в Совете Федерации

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16 ноября на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудили проблему депопуляции российских регионов в контексте пространственного развития РФ. В дискуссии приняли участие сенаторы, представители Минэкономразвития, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Росстата, ученые-эксперты.

- Вопросы сокращения численности населения во многих субъектах РФ, в том числе связанной с переселением людей в крупные городские агломерации, были рассмотрены во исполнение поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, - отметил сенатор РФ от Воронежской области Сергей Лукин.

По информации Минэкономразвития России, за последние три года наиболее значительные показатели миграционного оттока наблюдались в Омской области (-34,1 тыс. чел.), Республике Дагестан (-30 тыс. чел.), Республике Коми (-26,5 тыс. чел.) и Саратовской области (-22,2 тыс. чел). Также сохраняется устойчивое снижение количества проживающих в малых городах и на селе, за исключением большей части южных районов европейской части РФ и территорий, входящих в состав агломераций.

- Проблема депопуляции характерна и для Воронежской области, - отметил в своем комментарии Сергей Лукин. - Население региона только за 2019 год сократилось на 3,6 тыс. человек. До 2036 года уменьшение числа его жителей, согласно прогнозам Росстата, может продолжиться. Предполагается, что это негативное явление будет наблюдаться как в городской, так и в сельской местности, причем в большей степени оно затронет село. Существует риск сокращения доли сельского населения в области с 32 до 30 процентов.

Главными факторами, вызывающими отток населения, парламентарий назвал нехватку рабочих мест, относительно низкий уровень заработной платы и недостаточную обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.

Эту точку зрения разделяют эксперты. В частности, Евгений Антонов (МГУ) считает вопрос трудоустройства ключевым при принятии решения о переезде, следовательно, по его мнению, одной из приоритетных задач является развитие локальных рынков труда в муниципалитетах.

Сергей Лукин, высоко оценивая значимость государственной поддержки, которая предоставляется в настоящее время сельхозпроизводителям, особое внимание обратил на необходимость создания достойных условий жизни в сельской местности. Сенатор подчеркнул:

- Для того, чтобы молодежь имела желание оставаться на селе, мы должны обеспечить соответствующие современным запросам возможности проведения досуга, организации быта, получения образования и реализации творческих способностей. Сделать в этом направлении предстоит многое. В сельских районах существует острая необходимость в реконструкции существующих и строительстве новых школ, домов культуры, спортивных объектов. Требуется завершить газификацию, развивать дорожную сеть, улучшать водоснабжение. Безотлагательно нужно решить проблему отсутствия доступа к сети интернет в ряде малых населенных пунктов – без этого невозможен не только дистанционный формат обучения, актуальный в период пандемии, но и равный с городскими жителями доступ к общению, информационным ресурсам и сокровищам мировой культуры.

Юрий Симагин (Институт социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН) в своем выступлении заявил, что муниципалитеты, в которых наблюдается очень быстрое сокращение численности населения, занимают почти половину территории страны.

На уменьшение оттока населения, в том числе из сельских поселений, направлена реализация национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Демография», государственных программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Содействие занятости населения».

- В сложившихся условиях чрезвычайно важно сохранить финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в объемах, запланированных при её утверждении. Целью программы является сохранение доли сельского населения в России. Ее главная задача – приблизить уровень жизни селян к городскому. Значительное сокращение ассигнований, предложенное в первом чтении федерального бюджета, поставит под удар достижение этого результата, - уверен Сергей Лукин.

Также сенаторы указали на необходимость выработки комплекса дополнительных мер, направленных на решение проблемы депопуляции в регионах. По итогам обсуждения в рамках расширенного заседания было принято решение, содержащее конкретные рекомендации, в том числе в адрес федеральных органов исполнительной власти.

Ольга Вороновская