В Воробьевском районе перезахоронили останки погибших в Белоруссии красноармейцев

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Торжественная церемония перезахоронения останков летчиков, которые воевали в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, состоялась вчера, 16 ноября, в селе Верхний бык Воробьевского района. Именно здесь проживал один из героев. О судьбе героически погибших ничего не было известно на протяжении 75 лет. Об этом сообщили в облправительстве 17 ноября.

Свой последний подвиг они совершили в далеком 1944 году. Тогда перед членами экипажа стояла нелегкая задача. Они вылетели на боевое задание – разбить вражеские эшелоны и разрушить железную дорогу на станции «Белосток». В бою самолет Ил-4 экипажа гвардии младшего лейтенанта Анатолия Игошина был сбит немецким истребителем, на аэродром он так и не вернулся. Как потом стало известно, летчик Анатолий Игошин и штурман Михаил Абрамов выбросились из горящей падающей машины на парашютах. Из четверых выжил только штурман. Он и сумел добраться до части. А вот судьба еще двоих воинов – воздушного стрелка Ивана Киркаленко и стрелка-радиста Федора Филатова – была неизвестна.

Обломки разбитого самолета обнаружили российские и белорусские поисковики. Их нашли в болоте в 2019 году, недалеко от рабочего поселка Речица Столинского района Брестской области. Сохранившиеся детали самолета Ил-4 и останки погибших бойцов подняли на поверхность. Проверив архивы, поисковики смогли идентифицировать погибших. Теперь их останки будут покоиться в Братской могиле, на родине одного из героев Ивана Киркаленко. Он родился в слободе Верхний бык Воробьевского района.

В торжественной церемонии участвовали родственники Ивана Киркаленко, местные жители, представители Совета ветеранов, областных и муниципальных органов власти.

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– Сегодня событие одновременно грустное и торжественное. Список погибших воинов пополнился – эти ребята с достоинством выполнили свой долг, отдав жизнь за наше светлое будущее. А сегодня мы отдаем свой святой долг памяти каждому солдату, – сказал на церемонии заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачев.

Вице-консул России в городе Бресте Республики Беларусь Сергей Лаптев поблагодарил всех, кто помогал в поиске воинов.

– Благодаря поисковикам, родственники, живущие ныне, смогли хоть что-то узнать о своих близких. Большая удача, что смогли найти останки и идентифицировать. Мы должны помнить о тех событиях, о том, что сделали для нас наши деды, чтобы приблизить день Победы, – подчеркнул Сергей Лаптев.

После минуты молчания был совершен чин литии. К Братской могиле возложили венки и красные гвоздики.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области