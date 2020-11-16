Мэр указал на недостатки работы коммунальных служб по уборке снега в Воронеже

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Мэр Вадим Кстенин в ходе еженедельного рабочего совещания отметил, что городские службы сработали «менее эффективно, чем могли». Состоялось мероприятие в понедельник,16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Вадим Кстенин заслушал доклады профильных заместителей, руководителей районных управ, структурных подразделений и сделал ряд замечаний. В частности, он указал на недостатки работы во время первого снегопада, который прошел в Воронеже в ночь с воскресенья на понедельник.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

По мнению главы города, все силы коммунальщиков были брошены на магистральные дороги. Их оперативно обработали песко-соляной смесью, чтобы избежать образования опасного наката. Но оставляет желать лучшего состояние тротуаров и прилотковой зоны ряда дорог.

Вадим Кстенин распорядился максимально направить рабочие силы на уборку именно тротуаров, а технику – на очистку дорог областного центра.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

– Снежную «кашу» убрать, а дороги привести в нормативное состояние, – резюмировал мэр.

Он также поручил контрольно-аналитическому управлению в течение недели организовать постоянный контроль работы городских управ по уборке закрепленных территорий. После этого сделанный анализ организации должен лечь на стол главе города. Если будут веские основания, то руководителей могут привлечь к дисциплинарной ответственности за невыполнение поставленных задач.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

В минувшие выходные на уборке города от снега было задействовано 158 специализированных машин. На посыпку дорог использовали 2638 тонн песко-соляной смеси.