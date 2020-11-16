Уголовные дела в отношении бывших топ-менеджеров «Воронежской горэлектросети» переданы в суд

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Прокуратура Воронежской области сообщила о завершении расследования четырех уголовных дел, фигурантами которых стали бывшие руководители муниципального предприятия «Воронежская горэлектросеть». 50-летнего бывшего гендиректора МУПа, его 48-летнюю и 32-летнего заместителей по правовым и по финансам вопросам, а также 46-летнего гендиректора АО «ВГЭС» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, гендиректор «Горэлектросети» договорился со своими замами о намеренном снижении стоимости предприятия для его приватизации и последующего приобретения в интересах предпринимателя, который в настоящее время находится в международном розыске.

Исполняя свой замысел, в период с 2015 по 2018 года соучастники провели противоправных финансово-хозяйственных операций, создав у МУП «ВГЭС» кредиторскую задолженность на сумму свыше 520 млн рублей, что повлекло значительное снижение стоимости его активов при реорганизации.

Кроме того, в тот же период времени фигуранты уголовного дела выпустили несколько фиктивных документов о якобы выполнении работ и оказанию услуг подконтрольной фирмой. Впоследствии Арбитражный суд вынес решения о взыскании с АО «ВГЭС» долга в размере более 71 млн рублей.

Действуя в интересах заинтересованного в покупке МУП предпринимателя, директор «Горэлектросети» создал условия для формирования дополнительной кредиторской задолженности в виде штрафов по основному долгу в размере более 68 млн рублей.

В настоящее время расследование всех четырех дел завершено, материалы передали на рассмотрение в Центральный районный суд Воронежа.