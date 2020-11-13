В Воронеже к 15 декабря завершится обустройство сопутствующей инфраструктуры на улице Острогожской

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

На участке улицы Острогожской, проходящем через микрорайон Шилово, идет укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. До конца выходных работы завершатся на направлении к центру Воронежа. При благоприятной погоде подрядчик уже 16 ноября приступит к укладке верхнего слоя на обратном направлении.

- Объект очень важный и нужный для города. В Шилово очень большой объем жилищного строительства в последние годы, количество проживающих здесь постоянно растет. Движение, особенно в часы пик, было затруднено, выезды-заезды в жилые комплексы создавали огромные пробки, поэтому решение о реконструкции - правильное, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Работы стартовали 1 июня: дорога от улицы Теплоэнергетиков до поворота на плотину водохранилища должна стать четырехполосной – по две в каждом направлении. Этот отрезок улицы Острогожской был одним из самых аварийных в городе. Теперь же встречные направления будет разграничены разделительной полосой.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Появятся также освещение, тротуар и велодорожка. Будет организовано кольцевое движение. Установят новые остановочные павильоны, возле которых организуют регулируемые светофорами пешеходные переходы. Строится ливневая канализация - раньше ее просто не было. Уже завершены работы по перекладке сетей водоснабжения и водоотведения, на пяти участках переустроены тепловые сети.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Мэр Вадим Кстенин поручил завершить все работы по обустройству сопутствующей инфраструктуры к 15 декабря текущего года.

- Понятно, что в декабре мы с асфальтом уже не работаем, а производим работы, связанные с обустройством автомобильных дорог. Мы строим еще ряд объектов: улицу Богатырскую, а также связь улиц Минской и Землячки, которая позволит нам разгрузить большой развивающийся микрорайон больницы «Электроника», дать альтернативную возможность выхода людям на Ленинский проспект, в том числе, и при планируемой реконструкции Остужевской развязки, - подчеркнул Вадим Кстенин.