Губернатор Воронежской области призвал не снижать контроль за соблюдением масочного режима

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

12 ноября губернатор Александр Гусев провел заседание регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Глава региона заявил, что за последнюю неделю ситуация с заболеваемостью не ухудшилась: показатели госпитализации и выписки остались прежними.

– Несколько увеличился запас коечного фонда для ковид-больных. Однако это не дает нам пока возможности снимать введенные ограничения, – сказал Александр Гусев. – Мы видим на примере некоторых других регионов России, что рост заболеваний продолжается. И, безусловно, надо иметь в виду еще и сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом, которое пока не наступило. Мы не знаем, как ковид и сезонный грипп повлияют друг на друга, поэтому должны следить, анализировать и быть готовыми к ухудшению ситуации.

Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева отметила, что заболеваемость в течение последних десяти дней стабилизировалась. В ее структуре преобладают легкие формы коронавируса – 79,2%, пневмонии и бессимптомно протекающие болезни – по 10,4%.

По данным Ольги Фуфаевой, COVID-19 уходит в районы области – там сейчас 77,7% от общего числа заболевших. Печальное лидерство – у семи районов: Репьевского, Каменского, Новоусманского, Рамонского, Россошанского, Поворинского и Семилукского.

Наиболее велик шанс заразиться коронавирусом, судя по данным санитарных врачей, у жителей области от 40 до 65 лет. Сейчас их доля в общем количестве заболевших – 52,8 процента. Причем в последнее время число зараженных в этой возрастной группе выросло на 7%.

Еще выше динамика роста случаев коронавируса у наших земляков от 18 до 39 лет. В этой возрастной категории число зараженных увеличилось на 7,7%. – до 27,9% от общего числа заболевших. В то же время, людей старше 65 лет, входящих в группу особого риска, всего 12,6%, детей еще меньше – 6,6% от общего числа случаев.

Вызывают оптимизм и данные по заболеваниям ОРВИ: их число в последнее время снизилось на 21%. За неделю за медицинской помощью обратились 8938 человек, в том числе 2737детей до 14 лет.

Руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин проинформировал, что за предыдущую неделю выписали 2532 человека, а количество госпитализированных снизилось на 373. Сейчас свободны 1378 коек для лечения больных коронавирусом – 25,5 % от общего коечного фонда. Кроме того, за последние две недели на 8% уменьшилось количество пациентов, лежащих под аппаратами ИВЛ. Сократилось и число вызовов «скорой» к пациентам с температурой и с подозрением на пневмонию.

Кроме того, руководитель облздрава сообщил, что в последние три недели уменьшилось число случаев пневмоний, выявленных по КТ на амбулаторном этапе, – на 7%. Также отмечается снижение их тяжести. Да и в целом число заболеваний пневмониями за последние две недели снизилось на 5%. К тому же, врачам обеспечена солидная поддержка: им активно помогают 247 ординаторов и 449 студентов Воронежского медицинского университета.

Александр Щукин также доложил об обеспечении лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. По словам руководителя облздрава, большая часть препаратов уже поступила в регион, в ближайшее время их начнут выдавать пациентам.

Губернатор подчеркнул, что нужно оперативно организовать эту работу.

Александр Гусев также отметил, что активно ведется работа по ликвидации дефицита лекарств. В частности, неоднократно проходили встречи с представителями аптечных сетей и оптовых поставщиков, соответствующие решения уже приняты и на федеральном уровне.

Губернатор подчеркнул, что деньги на борьбу с распространением коронавируса будут и дальше выделяться из регионального бюджета.

– Многие вздыхают по поводу того, что мы много средств из бюджета области тратим на мероприятия, связанные с лечением и противодействием распространению вируса. Коллеги, мы, в конце концов, жизни спасаем. Здесь точно речь не о деньгах идет. Если нужно, мы будем переносить решение наших плановых задач, которые у нас были, но здесь будут выделяться деньги в полном объеме – в том, который необходим. Такие возможности есть, – подчеркнул Александр Гусев.

Губернатор также поставил задачу не снижать контроль за соблюдением масочного режима:

– Несмотря на некоторые успокаивающие цифры, которые прозвучали, ни в коем случае нельзя снижать уровень контроля за исполнением тех мер, которые мы ввели. Прежде всего, это касается сфер транспорта и торговли. Я прошу продолжать работать точно так же, как мы занимались этим три недели.