Мобильный банк ВТБ Онлайн полностью переработали: какие полезные функции появились?

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12 ноября ВТБ представил новую версию мобильного банка: одно из его ключевых преимуществ - индивидуальный подход. Приложение можно настроить под собственные предпочтения. Нужна ли вам «карусель» из сервисов на главном экране? Хотите ли вы, чтобы все карты и счета отображались вместе? Или лучше вовсе скрыть от чужих глаз доступные средства? Об этих и других возможностях рассказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

- В этом году ВТБ Онлайн исполняется 15 лет. Наш мобильный банк, конечно, менялся на протяжении этих лет. Но все же он устарел. В этом году мы поставили задачу - полностью его поменять. Нам предстояло выполнить колоссальную работу, - отметил Никита Чугунов.

С 17 ноября всем клиентам на iOS будет доступно новое приложение. 20 ноября состоится запуск на Android. Обновленный интернет-банк мы увидим 7 декабря.

Что изменится?

Привычное многим приложение предстало в совершенно новом дизайне: более 2 тысяч экранов были переработаны и свыше 10 тысяч компонентов приобрели новый вид.

- Нам нужно было выбрать, каким должен стать ВТБ Онлайн. На момент начала разработки, в январе 2020 года, у нас было примерно 8 млн активных пользователей. Делать что-то кардинально новое - большой риск. Те, кто привык пользоваться нашим приложением, могли не принять глобальные изменения, - подчеркивает Никита Чугунов.

Перед обновлением разработчики в течение 3 месяцев проводили тесты с участием респондентов. Было рассмотрено более тысячи различных вариантов. И что же выбрали люди? Абсолютное большинство (76%) ответили, что для банковского приложения главное - это удобство и надежность.

Насколько удобно новое приложение?

ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее. Переход между разделами длится не более секунды. Был реализован сквозной поиск по приложению, изменился раздел «Уведомления». Появилась возможность сортировки сообщений на поступления, списания и предложения от банка. Всего произведено более 30 улучшений.

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На главном экране ВТБ Онлайн теперь отображается единый баланс. У вас есть брокерский счет? Сбережения в валюте? Или вклад в рублях? Больше ничего не нужно складывать в уме, в любой момент вы легко можете узнать, сколько у вас всего денег. При этом вы сами решаете, как настроить отображение используемых продуктов. Достаточно одного клика, чтобы «спрятать» тот или иной счет от чужих глаз. При желании главный экран и вовсе можно оставить пустым.

- Персонализация - современная норма. Прошло то время, когда достаточно было одного приложения для всех. Пользователи ВТБ Онлайн могут сами перемещать или скрывать любые разделы, - уточняет Никита Чугунов.

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Tapbar - панель с навигацией внизу любого мобильного приложения. Но в ВТБ Онлайн решили отказаться от нее в пользу адаптивного Airbar. Всплывающее меню не загораживает информацию и появляется лишь в необходимые моменты. Казалось бы, небольшое изменение, но, попробовав его в деле, понимаешь, насколько же это упрощает привычные операции в мобильном банке.

Какие новые возможности появились?

В ВТБ Онлайн добавлено 50 новых функций. Вскоре, например, снимать деньги в банкоматах ВТБ можно будет без карты. Понадобится только QR-код из мобильного банка . Да и в целом от традиционного «пластика» банк постепенно будет отказываться в пользу цифровых карт. Пока только 5% карт выходят без «физической оболочки», но к 2022 году этот процент должен вырасти до 40.

Штрафы ГИБДД теперь будут приходить с фотографией и описанием нарушения. Если на оплату поступит несколько счетов, достаточно выбрать нужные и оплатить их за один раз. Также можно посмотреть все свои траты по категориям, создавать цели для накоплений, переводить валюту другим клиентам ВТБ, оформить цифровую кредитную карту и многое другое.

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Были доработаны и такие привычные функции, как, например, управление лимитами. Вы можете установить предельные значения по картам, счетам и любым типам операций.

Насколько детально теперь проработан мобильный банк?

- Наш приоритет - одинаковая доступность ВТБ Онлайн абсолютно для всех людей. Практически на финальной стадии разработки мы сделали адаптацию под VoiceOver для iOS и Talkback для Android (Это сервисы для оптического распознавания текста - от авт.). Каково же было удивление нашей команды, когда 60% функций оказались нерабочими для незрячих людей. Штатные инструменты не подошли. Тогда мы подключили к разработке незрячих ребят. И нам удалось полностью адаптировать приложение, - отметил Никита Чугунов.

В России услугами банков сейчас пользуются около 1 млн инвалидов по зрению. Сейчас пользователям с такими ограничениями полностью доступны в ВТБ Онлайн регистрация и вход, главная страница, а также большинство операций в разделах «Переводы» и «Платежи». В дальнейшем планируется адаптировать и другие операции.

Насколько надежно новое приложение?

Мобильный банк стал еще более безопасным для клиентов. В частности, внедрен новый стандарт паролей: число доступных знаков для защиты расширено с 4 до 8. Чтобы дополнительно обезопасить клиентов, приложение не допускает создания простых паролей, например, из одинаковых цифр, идущих подряд.

Внедрена дополнительная защита от социнженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, выявление и блокировка фишинга происходит в рекордно короткие сроки - в течение первых 24 часов.

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-Мы на достаточном уровне защитили текущий ВТБ Онлайн. У нас не было взломов приложения. В этом году мы отбили более 10 тысяч попыток социальной инженерии, когда у наших клиентов пытались выудить персональные данные. Этот опыт мы использовали и при создании нового ВТБ Онлайн, - отметил Никита Чугунов. Банк ВТБ (ПАО).