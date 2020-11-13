В план восстановления и развития экономики Воронежской области включили 216 мероприятий

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

12 ноября губернатор Александр Гусев провел совещание на тему восстановления и развития экономики Воронежской области в 2020–2021 годах.

Проект соответствующего плана представил руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов. Он доложил, что 23 сентября 2020 года Правительство Российской Федерации одобрило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости, доходов населения и рост экономики.

Эти цели планируется достичь за счет использования новых технологий, новых возможностей рынка труда и образования, быстрого и высококачественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения. Отдельный раздел документа посвящен цифровизации экономики.

Часть общенационального плана реализуются с июня 2020 года, и она уже выполнена. Это касается, в частности, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (займы на зарплату по ставке 2% с возможностью списания, расширенная финансовая помощь по кредитам, отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей).

Данил Кустов сообщил, что с учетом положений общенационального плана доработан проект соответствующего регионального. В нем предусмотрен рост реальных денежных доходов граждан на уровне не ниже 2019 года, сдерживание полной безработицы не выше 4,5%, восстановление занятости в малом, среднем бизнесе и индивидуальном предпринимательстве не ниже уровня 2019 года. Так же, как и общенациональный, региональный план будет реализован в три этапа с июня 2020-го по декабрь 2021 года.

Доработанный региональный план состоит из девяти разделов и включает 216 мероприятий. Это – поддержка базовых отраслей экономики области, развитие малого предпринимательства, стимулирование инвестиций и улучшение делового климата, повышение производительности труда и устойчивости региональных финансов, поддержка экспорта, восстановление и развитие отраслей социальной сферы. Особый акцент сделан на повышение цифровизации региональной экономики, а также занятости и социальной поддержки граждан.

Подводя итоги совещания, губернатор дал поручение:

– Необходимо сделать промежуточные оцифрованные результаты, которых мы должны добиться, чтобы была возможность поквартально оценивать степень достижения поставленных задач.