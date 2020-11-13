Более 1300 воронежцев записались на бесплатные курсы для получения цифровых сертификатов

Фото: Светлана Маковеева.

Стать обладателями персональных цифровых сертификатов изъявил желание 1371 воронежец. Поучаствовав в программе, они смогут безвозмездно повысить свои квалификации в «цифровых» направлениях. Об этом рассказали в облправительстве 11 октября.

Выбрать образовательные программы участники могли с 26 октября. Прием заявок проводился на сайте цифровойсертификат.рф до 30 октября. Обучение проходит сейчас в дистанционном формате. Стартовало оно 1 ноября и продлится до 25 ноября.

Как пояснили в правительстве региона, воронежцы больше всего заинтересовались 18 программами. Среди них – «Искусственный интеллект», «Программирование и создание IT-продуктов», «Разработка мобильных приложений», «Кибербезопасность, «Цифровой дизайн», «Электроника и радиотехника», «Системное администрирование» и др.

Программы доступны тем, кто хочет освоить тут или иную квалификацию «с нуля». Лишь 6% направлений назначены для тех, кто уже владеет навыками. Самыми популярными направлениями стали цифровой маркетинг и медиа. Курсы из этой категории выбрали почти 30% слушателей. Среди востребованных оказались также «Основы SMM» и «Контент-маркетинг и продвижение в социальных сетях».

Основные причины, по которым воронежцы решили поучаствовать в программах две. Согласно опросу, 39% желающих получить цифровой сертификат хотят таким образом карьерного роста, а 38% заявителей, наоборот, решили сменить профессию.

Персональные цифровые сертификаты выдаются рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Программа продлится до 2024 года. В свою очередь департамент цифрового развития Воронежской области реализует региональный проект «Кадры для цифровой экономики», который так же дает возможность подготовить высококвалифицированных специалистов.

Можно дополнительно получить знания в сфере IT по направлениям «Большие данные», «Системное администрирование», «Кибербезопасность и защита данных», «Цифровой маркетинг и медиа» (продвижение в социальных сетях и мессенджерах).

Успешное сдавшим тестирование выдадут удостоверение, подтверждающее получение дополнительного образования. Регистрация на программы обучения будет открыта 15 ноября 2020 года на сайте «Моя карьера» по адресу https://mycareer.govvrn.ru/.

Планируется, что всего в этом году переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования пройдут 7700 воронежцев.

Ирина Шабанова