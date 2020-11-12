В Воронеже запретят поворот на улицу Переверткина с улицы Остужева

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

С 14 ноября в Воронеже запретят левые повороты на улицу Переверткина с улицы Остужева. Не важно, едете ли вы со стороны кольца или и со стороны Северного моста, с этой субботы с крайней правой полосы можно будет ехать только направо, а со средней и крайней левой - только прямо.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, таки образом данный участок должен стать безопаснее для автомобилистов. Движение станет более упорядоченным, а следовательно увеличится пропускная способность дороги. Схема движения была проработана совместно с ГИБДД и уже согласована. На перекрестке улиц Остужева и Переверткина в ближайшее время также перенастроят светофор.

Что касается, выезда на улицу Переверткина, то выехать туда по-прежнему можно будет по Остужевскому кольцу (при движении от Северного моста) или под Северным мостом (при движении от Остужевского кольца).

Ранее в Воронеже также запустили выделенную полосу для общественного транспорта на Северном мосту и участке улицы Остужева. Ее организация должна увеличить провозную способность улиц. По поручению мэра Вадима Кстенина городское управление транспорта должно проанализировать результаты нововведения.

Напомним, в 2021 году должно стартовать строительство развязки на улице Остужева. Планируется, что к этим работам приступят после того, как завершится реконструкция моста на улице Ленина. Альтернативным проездом на время строительства развязки должна стать новая автомобильная дорога, которая соединит микрорайон «Электроника» с улицей Землячки.