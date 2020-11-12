В Северном лесу Воронежа установят камеры

Фото: Эдвард Чесноков.

Северный лес в Воронеже будет оборудован системой видеонаблюдения. Сейчас специалисты определяют, какое количество устройств потребуется и в каких точках они будут расположены. Камеры должны появиться по периметру парка. Об этом рассказала губернатору Александру Гусеву глава регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер в ходе совещания по вопросам реализации стратегического проекта. Прошло он в среду, 11 ноября.

Кроме того, в Северном лесу должны перенести контейнерные площадки для мусора. Сейчас они находятся в границах зеленой зоны.

Также специалисты проводят инвентаризацию оборудования и элементов благоустройства парка. Об этом главе региона доложил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин. Александр Гусев напомнил, что в будущем, после проведения реконструкции, именно сотрудникам управы предстоит следить за состоянием парка.

Ранее региональные власти рассказали, что парк «Северный лес» планируется полностью благоустроить в 2023 году. Проект концепции уже готов. Сейчас проводится работа по смене статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Также решается вопрос с участками, которые расположены в границах парка, но находятся в частной собственности. В конце ноября, по завершению независимой оценки, станет известен размер компенсации владельцам за их изъятие для государственных нужд.

Губернатор Александр Гусев взял на контроль вопрос с Северным лесом. Он не раз отмечал, что парк предлагается оставить зоной тихого отдыха с минимальной инфраструктурой, которая позволит обеспечить безопасные и комфортные прогулки.

Ирина Шабанова