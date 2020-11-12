С инициативой строительства в Кантемировке Ледовой арены выступил депутат воронежской облдумы

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

Главной темой разговора губернатора и депутата стало строительство объектов социальной инфраструктуры. Один из самых крупных избирательных округов, в который входят Кантемировский и Богучарский районы, с началом реализации национальных проектов получил несколько спортивно-оздоровительных объектов, которые сейчас активно функционируют и востребованы у местных жителей, рассказал депутат. В Богучарском районе открылся реконструированный Дворец борьбы, в котором занимаются более 180 детей и подростков, функционирует спортивный комплекс «Юность», построено футбольное поле с искусственным покрытием, сформированы пять детских и одна взрослая футбольные команды. В Кантемировском районе заработали два физкультурно-оздоровительных комплекса, созданы и успешно выступают на различных первенствах десять поселковых хоккейных команд, проходят хоккейные турниры среди школьников, девять поселковых футбольных команд играют в первенстве района, а две представляют район в областном первенстве.

Александр Пешиков отметил, что интерес, который проявляют жители округа к массовому спорту, и сложившиеся в районе спортивные традиции необходимо стимулировать и развивать, и выступил с инициативой о строительстве в Кантемировке крытой Ледовой арены. На выделенные депутатом средства уже подготовлена и прошла госэкспертизу проектно-сметная документация будущей ледовой арены, а главой Кантемировского района предложен участок площадью в 1,5 га с хорошей транспортной доступностью, как для жителей района, так и для гостей из других городов. Со своей стороны, губернатор Александр Гусев высоко оценил активную социальную позицию местных жителей в развитии и поддержании массового спорта. По итогам обсуждения было принято решение о возможном начале строительства ледовой арены в следующем году.

Для появления в Кантемировке еще одного социально-культурного проекта — детского технопарка-кванториума — нужно совсем немного. В поселке есть подходящее, хорошо отремонтированное помещение, которое необходимо оснастить оборудованием — и возможность заниматься в увлекательной образовательной среде появится у более чем 80 юных жителей района.

В ходе встречи депутат затронул также вопрос строительства в Богучаре Дворца тяжелой атлетики. С этим предложением, поддержанным местными жителями и главой района, Александр Пешиков выступил еще в прошлом году. Дальнейшее развитие инициативы тормозит отсутствие финансирования — только на проектно-сметную документацию необходимо семь миллионов рублей. Губернатор и депутат обсудили возможные варианты решения вопроса.

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Елена Скобцева