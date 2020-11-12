Адвокат расстрелявшего сослуживцев солдата Макарова: «Он находится в состоянии сильного стресса»

Фото - соцсети. Действиям солдата-срочника дадут оценку после психолого-психиатрической экспертизы

Вчера, 11 ноября, Антон Макаров, которого обвиняют в убийстве трех человек, предстал перед судом. Его отправили в СИЗО на два месяца. Защита Макарова пыталась добиться более мягкой меры пресечения – домашнего ареста. Но с этим не согласилась сторона обвинения.

Намерена ли защита обжаловать арест – пока не решили. Как рассказала адвокат Антона Макарова Яна Горюнова, ей еще предстоит обсудить это с клиентом.

– Пока окончательно не могу сказать, потому что мы понимаем всю глобальность проблемы, общественный резонанс. С ним эту позицию я буду согласовывать, – пояснила Яна Юрьевна.

Сейчас Антон Макаров соглашается разговаривать только с ней. По словам адвоката, он не может вспомнить все происходящее.

– Мы пока не даем показаний, потому что человек находится в состоянии стресса и не готов воспроизвести картину произошедшего. Какое-то время ему понадобиться, чтобы прийти в себя, чтобы все расставить по полочкам. Он в очень тяжелом состоянии. Первые два дня только со мной шел на контакт и то тет-а-тет. Следователи нам давали возможность беседовать в неограниченном количестве, за что им спасибо, в этой части наши права нарушены не были. И мне он потихонечку начинает что-то рассказывать, потом заглядывает следователь: когда можно продолжить ряд следственных действий? – и он замолкает, – прокомментировала Яна Горюнова.

Что касается переквалификации действий Антона Макарова, то это обстоятельство зависит не только от стороны защиты.

– Есть ряд экспертиз, есть ряд специалистов, которые будут давать оценку его действиям именно с медицинской точки зрения. Я сейчас говорю про судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Как только мы будем готовы все воспроизвести, всю картину, все обстоятельства, все причины, которые послужили поводом к совершению этих действий, им будет дана оценка компетентными людьми. И тогда либо будет аффект установлен, либо нет. На данной стадии, с учетом того, что мы показания еще не давали, предварительное следствие находится на начальной стадии, пока я не беру на себя ответственности говорить о том, будет переквалификация или нет, – пояснила адвокат.

Напомним,жуткая кровавая трагедия произошла 9 ноября в военной части на аэродроме «Балтимор». По версии следствия, сначала Макаров зарубил дежурного офицера Ермолаева топором. После этого забрал у него пистолет и выстрелил в 24-летнего рядового Виктора Фирсова. На этом он не остановился. Макаров схватил ефрейтора Сергея Кожокина, и, прикрываясь им, забежал в спальное помещение части, где в это время отдыхали сослуживцы. Он пустил как минимум три пули в спящего солдата Микаила Акталиева. Тот скончался сразу. Выжить удалось Фирсову. Он с ранениями в плечо и лопатку попал в госпиталь.

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