Владимир Салмин: «Зеленый день-2020» привлечет больше людей, чем год назад»

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В среду, 11 ноября, в Центральном Черноземье, как и во всей России, стартовал «Зеленый день» – приуроченная ко Дню рождения Сбербанка акция скидок и специальных предложений для населения и бизнеса от банка, компаний экосистемы Сбера и его партнеров. Что подготовил Сбер для клиентов в рамках праздника в 2020 году? Об этом – наш разговор с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимиром Салминым.

– Владимир Викторович, «Зеленый день» пройдет уже в третий раз. Как в руководстве Сбера оценивают акцию в динамике? Ведь за два года уже можно было сделать какие-то выводы.

– Разумеется, они сделаны. И выводы эти очень позитивны для нас. Уже в 2018 году в акции приняли участие миллионы россиян, мы подготовили эксклюзивные условия и скидки для десятков различных банковских и небанковских продуктов. Кредиты и вклады для частных клиентов, бизнес-карты и депозиты для юридических лиц, услуги телемедицины DocDoc (сейчас –СберЗдоровье), сотовая связь от СберМобайл, смарт-терминалы для бизнеса «Эвотор», образовательные курсы для предпринимателей от «Деловой среды» и другие сервисы экосистемы Сбера – все это нашло свой отклик у россиян. Кроме того, нас поддержали более 400 партнеров по всей стране, которые также предоставили в эти дни хорошие условия по своим товарам и услугам для клиентов. В числе партнеров – кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автодилеры, аптеки, рестораны, туристические и медицинские компании, сотовые операторы, федеральные торговые сети, и многие другие. И мы поняли – решение было принято верное, инициатива встретила большую поддержку у людей.

В следующем году «Зеленый день» оказался уже настолько популярным, что сразу получил статус самой массовой акции в истории Сбербанка, став одновременно одной из крупнейших акций, проводимых в стране. 7,1 млн пользователей посетили сайт «Зеленого дня», банк смог за два дня обработать 760 тыс. кредитных заявок – столько мы никогда не получали за такой незначительный промежуток времени. На сайты компаний экосистемы Сбера и его партнеров клиенты осуществили более 800 тысяч переходов!

Как итог – многократный рост продаж для участников акции и – максимально выгодные условия по имеющимся предложениям для клиентов: как из частного, так и из корпоративного сегментов.

– Такие итоги, впрочем, требуют поддержания достигнутых высот и в текущем году. Готов ли Сбер как минимум не ухудшить результаты, достигнутые в 2019-м?

– Предсказать интерес – всегда задача неблагодарная, но мы однозначно рассчитываем на еще больший охват клиентов своими предложениями. Ведь за прошедший год значительно расширилась экосистема Сбера. Здесь теперь – десятки компаний, разработавших сотни решений как для населения, так и для бизнеса

Лучшие решения компаний экосистемы Сбера предоставят уникальные предложения. Например, можно будет купить с очень внушительной скидкой телевизионную приставку SberBox – она позволит превратить любой телевизор в настоящий центр развлечений. В ней, в частности, реализована система голосовых помощников «Салют», призванных помогать человеку в самых различных аспектах его жизни. Практически в четыре раза дешевле номинала можно будет купить двухгодичную подписку на СберПрайм – она позволит при ее активном использовании сэкономить за два года до 25 тысяч рублей!

– Компании экосистемы примут участие в «Зеленом дне» в полном составе?

– Конечно! Интересные предложения можно будет найти у любого из них: Okko, DeliveryClub, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберСтрахование– перечислять можно очень долго.

– А если говорить о партнерах банка?..

– Их в текущем году для участия в акции заявилось уже более 170, и их число растет. Среди партнеров есть как федеральные и международные компании, так и региональные игроки. Например, 20-процентную скидку на детские одежду и обувь можно будет получить от бренда «Дочки-сыночки», их коллеги из «Детского мира» пообещали выгоду на различные категории товаров от 10 до 25%. 24% дисконта на смартфоны предложит Xiaomi, до 30% на технику – «Эльдорадо», а McDonald’s – специальный сет за 99 руб.

Из региональных участников можно отметить, в частности, «Борисоглебский трикотаж», липецкий Дом тканей, «Орловский учебный центр ДОСААФ России», воронежское уникальное дошкольное отделение «Сказочный сад», белгородские магазин обуви «Пешеходшуз» и кафе-пекарню «Бублик», а также курский магазин сантехники «СантехМастер». У каждого из них есть что предложить клиентам в «Зеленый день».

– Повлияет ли как-нибудь пандемия коронавируса на формат проведения «Зеленого дня» в текущем году?

– Пандемия влияет сегодня практически на все процессы, поэтому «Зеленый день» тоже будет учитывать ее фактор. Например, подавляющее количество продуктов экосистемы Сбера можно приобрести в онлайн-формате. Даже ту же телевизионную приставку SberBox вам доставят после оформления онлайн-заказа. Дистанционно участников акции готовы будут обслужить и большинство партнеров Сбера, участвующих в «Зеленом дне».

Но мы уверены: даже несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, «Зеленый день-2020» сможет охватить большее число россиян, чем это было год назад.

Для справки

«Зеленый день» от Сбера в третий раз проходит в честь Дня рождения Сбербанка 11-12 ноября для физических лиц и 11-17 ноября – для корпоративных клиентов. В 2020году«Зеленый день»проводится в три этапа:

- со 2 по 10 ноября можно было заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения;

- 11 ноября– в первый день праздника на сайте sber.ru проходятlife-трансляции с популярными блогерами, которые рассказывают в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях;

- 11-12 ноября каждый может воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и ее партнеров.

Юрий Бабаян